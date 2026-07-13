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Muhu Väina regatt purjetas soodsates tingimustes Hiiumaalt Muhumaale

Purjetamine
Muhu väina regatt
Muhu väina regatt Autor/allikas: Janis Spurdzins
Purjetamine

12. juulil jätkus 69. Muhu Väina regati teine võistluspäev. Ilusa ilma ja heade tingimuste saatel sõideti Kärdlast Kuivastusse.

Pühapäeval sõideti soodsates tingimustes, kui sõitjaid saatis päikseline ilm, sile meri ja peaaegu kogu distantsi vältel taganttuul. Esimesed jahid jõudsid Kuivastusse veidi enam kui viie ja poole tunniga ning enamik laevastikust lõpetas distantsi kuue kuni seitsme tunni jooksul. 

Kärdla-Kuivastu etapi esikolmikud: 

Alexela ORC I

1. SYLVIA – Aare Kööp
2. BERTA – Hando Sutter
3. CLEAN ENERGY – Mati Sepp

Mount Gay ORC II

1. LUMI – Mart Eensalu
2. ADELE – Aleksandr Karboinov
3. DOMINA – Kristo Timberg

ORC III

1. BELLATRIX – Rauno Pielberg
2. NEW DEAL – Mallar Prandi
3. FARO – Neeme Külm

ORC IV

1. LAGLE III – Ülari Velviste
2. VESILEENU – Imre Marmor
3. TUULEIIL – Erlend Ehala

Draakon

1. GUSTL XL – Rene Treifeldt
2. TIAMAT – Kristian Allikmaa
3. BOON – Meelis Kosk

Folkboot 

1. TEE CHEE – Annika Tallinn
2. SIIRI – Jürgen Kukk
3. TRINE – Tõnis Piirsalu

Esmaspäeval jätkub Muhu Väina regatt etapiga Kuivastu ringil. Alates kolmandast võistluspäevast on võimalik jälgida otseülekandeid Haapsalu Jahtklubi Holm noortetiim jahilt BRIT, mida saab vaadata Youtube´ist. 

Toimetaja: Lisette Holst

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