Vihul: võitu saada on väga keeruline

Täna valitses Pärnu lahel tugev tuul ja äpardusedki ei jäänud tulemata. Näiteks jäi üks jaht mastist ilma, aga jäägu see anonüümseks. Olympicut mured ja ebaõnnestumised ei kummitanud ja nii see võit tuligi. Jaht jõudis sadamasse üsna kiiresti ja rõõmsate nägudega meeskonnaliikmed istusid ja vaatasid, kuidas teised jahid ka kohale hakkasid jõudma. Muhu väina regatti on kahel korral varemgi võidetud. See aga ei tähenda, et võit on miski, millega harjutakse.

"Mis ta nüüd nii harjunud on. Arvestades kogu seda Eesti purjespordi taset, siis ütleme nii, et võitu kuskilt saada on väga keeruline, aga seekord meil õnnestus jah. Kõige keerulisem etapp meie jaoks oli esimene, siis, kui tuul vaikis ära, aga siis, kui tuul puhub, siis me tavaliselt enam-vähem saame hakkama edukalt. Eile tegime palju vigu jah, aga saime kolmanda koha ja sellega võis ka rahul olla. Ja kui üldvõit tuli, siis järelikult me nagu kõige kehvemad ei ole. Meeskond on meil väga tubli. Väga tubli meeskond, müts maha," ütles Olympicu kapten Tiit Vihul.

Lõppenud regatil osales üle saja jahi enam kui 700 purjetajaga. Peale Eesti purjesportlaste osalesid ka Läti ja Soome purjetajad. Aga osavõtjate rekordit ei püstitatud, sest varem on osalenud ka hulk Venemaa jahte, mis nüüd mõistetavatel põhjustel tulemata jäid. Regati direktor Agnes Lill jäi suurüritusega rahule,

"Regatt läks hästi, tuult oli, tugevat tuult. Saime peaaegu kõik sõidud sõidetud, nii et on olnud erinevates tingimustes võidusõidud ja tänu sellele ka tulemused sellised, et ei ole ainult ühte tuult eelistatud. Proteste on hämmastaval kombel väga vähe olnud. Ei tea, kas merel saavad kõik lahendatud ja kaldal on selle võrra kergem," kommenteeris Lill.