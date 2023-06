Verstappen stardib neljandat etappi järjest esikohalt

Hollandlasele järgnesid Ferrari piloodid Charles Leclerc (+0,048) ja Carlos Sainz (+0,190). Ülejäänud esikümne moodustasid Lando Norris (McLaren; +0,267), Lewis Hamilton (Mercedes; +0,428), Lance Stroll (Aston Martin; +0,502), Fernando Alonso (Aston Martin; +0,520), Nico Hülkenberg (Haas; +0,699), Pierre Gasly (Alpine; +0,779) ja Alexander Albon (Williams; +1,432).

Laupäeval on Austrias kavas sprindisõit ja pühapäeval põhisõit.

Kvalifikatsiooni tulemused:

