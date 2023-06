F1 autode mootorimüra kasvab

Alates turbohübriidajastu jõudmisest F1 sarja 2014. aastal on fännid ja teised sarjaga seotud inimesed aeg-ajalt kurtnud, et masinad ei tee enam sellist häält nagu vanasti.

2026. aastal rakenduvad uued reeglid, mis toovad kaasa senisest suurema elektriliste osade kasutamise ja muude roheliste põhimõtete rakendamise.

Kas see tähendab ka, et vormel-1 masinad muutuvad senisest veel vaiksemaks? "Ei, väga kindlalt - ei!" vastas Domenicali intervjuus Austraalia raadiojaamale 3AW.

"Meil on vaja teistsugust heli. See on muusika mu kõrvadele. See on tõsi, et 12 silindriga on meil erinev sagedus, väga vali. Siis tuli kümme, kaheksa, kuus - see ei lähe enam uuesti alla."

"Olukord on lihtsalt erinev," jätkas Domenicali. "Loomulikult vajame hübriidi, kasutame hübriidi ka tulevikus. Aga eesmärk on tagada uutes määrustes, et mootori hääl on suurem, sest see on osa emotsioonist. Seda soovivad meie fännid ja meie kohustus on see tagada."