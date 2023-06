Rahvusvaheline poksiliit (IBA) sai ROK-ilt halva uudise

Asja arutatakse edasi 22. juunil toimuval ROK-i erakorralisel istungjärgul, kus võidakse vastav ettepanek kinnitada. ROK süüdistab IBA-t neile seatud tingimuste mittejärgimist.

Rahvusvahelisele poksiliidule on varasemalt heidetud ette juhtimis- ja eetikaprobleeme ning näiteks 2020. aasta Tokyo olümpiamängude turniiri viis IBA asemel läbi ROK ise.

IBA tegevus ROK-i juures on olnud peatatud alates 2019. aastast. ROK tegi IBA-le ka ettekirjutused, mis annaks võimaluse poksiorganisatsioonile taas täieõiguslikuks liikmeks saada, aga olümpiakomitee äsjane järeldus on, et asjad ei liigu asjad õiges suunas.

"Hoolimata mitmetest IBA-le antud võimalustest, sealjuures tegevuskavast perioodiks 2021-2023, et pakkuda murekohtadele tõelist ja tõhusat arengut, ei suutnud IBA käia välja elemente, mis võimaldanuks liikmelisuse peatamise tühistada," seisab ROK-i raportis, kelle teatel pole neil teist alternatiivi kui tunnustamisest loobuda.

Nüüd kohtust abi lootev IBA kommenteeris ROK-i raportit kui "tõeliselt põlastusväärset" ja "poliitilist", mis ei peegeldavat tegelikku olukorda. Nimelt olevat IBA sõnul tehtud reformid viinud alaliidu edusammude ja rahvusvaheliselt tunnustatud hea valitsemistava standarditeni.

IBA-st on viimasel ajal mitmed lääne kultuuriruumi kuuluvad liikmesriigid lahku löönud ja loonud konkureeriva organisatsiooni World Boxing, mis loodab IBA positsiooni rahvusvahelises spordimaailmas üle võtta. Mõistagi on sellega kaasnenud ka hõõrumine IBA ja WB vahel.

ROK-i otsust WB mõistagi tervitas. "See on väga oluline hetk, kuna annab spordialale võimaluse edasi liikuda IBA söövitava toimega juhtimisest, mis on viinud poksi kohta, kus selle staatus olümpiaprogrammis on langenud küsimärgi alla," seisis nende avalduses.

Ameerika Ühendriikide ja Šveitsi poksiliidud on juba IBA-st lahkunud ja WB-ga liitunud. Sarnased plaanid on ka Hollandil ja Uus-Meremaal. IBA on sidemete tõttu WB-ga peatanud ka Saksamaa ja Rootsi alaliitude staatused.

2024. aasta Pariisi olümpiamängude kavast väljaheitmine poksi ei ähvarda, aga taas võtab turniiri korraldamise oma õlule ROK ise. 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude esialgsesse programmi poks aga ei kuulu ja kui ka peaks sinna lisanduma, siis mitte IBA juhtimisel.