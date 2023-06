Hollandi poksijuht: rahvusvahelisest alaliidust lahkumine on vältimatu

Van der Vorst ütles, et Hollandi poksiliit korraldab kolmapäeval koosoleku, kus arutavad IBA-st väljumist ja World Boxinguga liitumist. "Hollandi poksijatel on õigus tuleviku suhtes selgust saada," ütles poksiliidu juht. "Pärast kõiki juhtumeid ei näe Hollandi poksiliidu juhatus enam põhjust toetada organisatsiooni, mis ei suuda korraldada ausat olümpiapoksi ning põhjustab hoopsi rahvusvahelises poksikogukonnas pingeid."

"Juhatuse jaoks tundub hüvastijätt IBA-ga vältimatu," lisas van der Vorst.

Seni on World Boxinguga ametlikult liitunud vaid USA ja Šveitsi poksiliidud, aga uue alaliidu juhatusse on kaasatud esindajad Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Filipiinidelt, Rootsist ning Hollandist. Van der Vorst on juba varasemalt teatanud, et lahkub enda positsioonilt, et World Boxingu loomisele keskenduda.

Eelmisel nädalal otsustas Hollandi poksiliit korraldada Eindhovenis poksiturniiri, kuigi rahvusvaheline poksiliit (IBA) ähvardas alaliitu, kui need "sanktsioneerimata" võistlusega edasi liiguvad. Esialgse nimekirja järgi pidid turniiril osalema poksijad 25 riigist, kuid pärast IBA ähvardust otsustasid kaheksa riigi poksijad turniirilt taanduda.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.

Kui 2024. aasta Pariisi olümpiaturniiri korraldab taas ROK, siis 2028. aasta Los Angelese mängudega seonduv pole lõplikult paigas ja poksi kohal ripub suur küsimärk. Ameerika Ühendriigid on aga suur poksiriik ja sooviks kindlasti ala säilimist koduse olümpia programmis.