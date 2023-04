Rahvusvaheline poksielu on lõhenemas, olümpiatulevik ebakindel

Rahvusvahelises poksielus on käimas äärmiselt segane periood, sest rahvusvaheline alaliit (IBA) on lõhenemas ja lääne kultuuriruumi kuuluvad riigid võivad luua uue organisatsiooni.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on juba aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. See on ähvardanud ala olümpiastaatust ja Tokyo olümpiaturniiri korraldamise võttiski rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) oma õlule.

Kuna probleemid pole lakanud, siis plaanib osa liikmeid IBA-st väljuda ja luua uue organisatsiooni, mis soovib ka rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustust. Eesmärk on säilitada koht olümpiaprogrammis.

Ettevõtmine on tõsiseltvõetav, sest initsiatiivi juhivad suured spordiriigid USA ja Suurbritannia. Uue alaliidu nimeks peaks saama World Boxing ja lisaks on projektiga liitumas veel mitmed riigid, näiteks Iirimaa, Tšehhi, Kanada, Rootsi, Šveits, Holland, Ukraina, Poola, Norra ja Uus-Meremaa.

Kui 2024. aasta Pariisi olümpiaturniiri korraldab taas ROK, siis 2028. aasta Los Angelese mängudega seonduv pole lõplikult paigas ja poksi kohal ripub suur küsimärk. Ameerika Ühendriigid on aga suur poksiriik ja sooviks kindlasti ala säilimist koduse olümpia programmis.

IBA suhted ROK-iga pole viimasel ajal paremaks läinud, kuigi organisatsioon on võtnud kuulda viimaste juhiseid ning kaasanud oma egiidi all toimuvatele võistlustele Venemaa ja Valgevene sportlased.

Küll aga häirib IBA-t asjaolu, et ROK kasutab IBA kohtunikke oma olümpia kvalifikatsiooniturniiridel ja ka järgmisel suvel toimuvatel mängudel.

Neljapäeval esitati kaebus ka Euroopa mängude korraldajate osas. Tänavu suvel Poolas peetavate võistluste läbiviija on Euroopa olümpiakomitee, kes erinevalt IBA-st pole Venemaa ja Valgevene poksijaid tagasi areenile lubanud.

Seepeale soovib IBA - kelle president on venelane Umar Kremlev -, et ROK ei tunnustaks võistlusi olümpia kvalifikatsiooniturniiriga, kuna kahe riigi sportlased ei saaks sealtkaudu mängudele jõuda.

"ROK tunnustas seda Euroopa kvalifikatsiooniturniiriga, mis läheb täielikult vastuollu ROK-i seisukohaga Venemaa ja Valgevene sportlaste osas, kuna need sportlased ei saa Euroopa mängudel võistelda ega seeläbi võimalust Pariisi olümpiale kvalifitseeruda," seisab IBA avalduses.

"Sel põhjusel ei saa Euroopa mängud olla ROK-i ametlik kvalifikatsiooniturniir ja tuleb tühistada, kuna läheb vastuollu Euroopa olümpiakomitee diskrimineeriva tegevusega viimasel ROK-i täitevkomitee istungil antud soovituste suhtes."

Euroopa mängud peetakse 21. juunist 2. juulini Krakowis ja Malopolskas.