Uus poksi alaliit küsis ROK-ilt ametlikku tunnustust

Sel kevadel juhtimisprobleemide käes vaevleva rahvusvahelise poksiliidu kõrvale loodud alaliit World Boxing kinnitas, et on palunud rahvusvaheliselt olümpiakomiteelt ametlikku tunnustust.

Rahvusvaheline amatöörpoksi organisatsioon IBA ehk International Boxing Association on aastaid vaevelnud juhtimisprobleemide käes. Rahvusvaheline olümpiakomitee (ROK) peatas IBA tunnustamise 2019. aastal ja korraldas 2021. aastal Tokyo olümpiamängude poksiturniiri ise. Detsembri alguses pikendas IBA lepingut oma ainsa sponsori, Venemaa riikliku gaasitootja Gazpromiga.

Kuna probleemid pole lakanud, plaanib osa liikmeid IBA-st väljuda ja luua uue organisatsiooni, mis soovib ka rahvusvahelise olümpiakomitee tunnustust. Eesmärk on säilitada koht olümpiaprogrammis.

World Boxing kinnitas teisipäeval portaalile insidethegames.biz, et on palunud ROK-ilt ametlikku tunnustust. Hetke seisuga on uue alaliiduga liitunud vaid Ameerika Ühendriikide poksiliit USA Boxing, kuid alaliidu juhatusse on kaasatud esindajad Ühendkuningriigist, Saksamaalt, Filipiinidelt, Rootsist ning Hollandist.

Hollandi poksiliidu juht Boris van der Vorst teatas, et lahkub enda positsioonilt, et keskenduda World Boxingu loomisele. "Sanktsioneeritud rahvusvaheline poksiliit proovib meeleheitlikult enda autoritaarset haaret spordi üle säilitada. Me oleme olnud tunnistajaks rünnakutele nii poksijate kui ametnike vastu," kirjutas van der Vorst ühismeedias.

"Kutsun üles teisi poksijuhte, alaliitude presidente ja juhatajaid astuma enesekindlalt IBA juhtkonna ebaseaduslikele ja ebaeetilisele tegevustele vastu," lisas Hollandi poksiametnik. "Töötame koos jätkusuutliku, demokraatliku ja professionaalse poksi loomise poole. On World Boxingu aeg."