Kremljov loodab IBA-ga ikka veel poksi olümpiaturniiri korraldada

Rahvusvahelise poksiliidu (International Boxing Association ehk IBA), millele on aastaid ette heidetud juhtimis-ja eetikaprobleeme, tegevus ROK-i juures oli peatatud alates 2019. aastast. Juunis heitis ROK organisatsiooni ametlikult endi ridadest välja, tehes nõnda tee puhtaks rivaalorganisatsioonile World Boxing, millega on praeguseks ametlikult liitunud USA, Uus-Meremaa ja Šveits.

Tokyo olümpiamängude poksiturniiri korraldas ROK IBA asemel ise ning 2028. aasta Los Angelese olümpiamängude algses kavas spordialale kohta polnud, kuid kolme nädala tagusel ROK-i erakorralisel koosolekul kinnitas olümpiaorganisatsiooni peadirektor Christophe De Kepper, et poks kuulub nii Pariisi kui Los Angelese mängude võistluskavva.

"Mul on äärmiselt hea meel, et poks jätkab olümpiamängude programmis ning olen täielikult veendunud, et IBA saab oma tunnustuse tagasi," rääkis Kremljov reedel Istanbulis Euroopa poksi konföderatsiooni (EUBC) kongressil 34 teda kuulama tulnud liikmesriigi esindajale.

"Olümpiamängud on meie jaoks ülioluliseks. Fännid tulevad vaatama sportlasi, nende tehnikat ja ala ilu, mitte ametnikke. Vaatamata ROK-i äärmiselt pettumusttekitavale otsusele, mis ei ole läbipaistev ega demokraatlik, tahame lahenduse leida," jätkas Kremljov. "IBA jätkab poksi rahvusvahelist promomist ning oma tööd, tagamaks, et poks jääb põhimõttelagedast poliitikast puutumatuks."