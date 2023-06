Koondisega liitunud Peter Carey: haarasin võimalusest koheselt

Eesti meeste korvpallikoondise järelkasvu laagriga ühinenud 20-aastane Peter Carey ütles ERR-ile, et on varasemalt mitmel korral Eestis käinud, kuid peab laagrit alles enda ja Eesti suhte alguseks.

Massachusettsi osariigis üles kasvanud ja Syracuse'i ülikoolis mängiv Peter Carey ütles ERR-ile, et korvpalli juurde leidis ta tee enda vanema venna kaudu. "Mu vanem vend mängis ja oli minule lapsepõlves suureks eeskujuks. Hakkasin sporti tõsiselt võtma ja ta esitas mulle juba noorest peale väljakutseid," ütles Carey.

210 sentimeetrit pikk keskmängija ütles, et talle meeldib vaadata Giannis Antetokounmpot ja Kevin Duranti. "Väga pikad mängijad, kes on atleetlikud ning murravad seda eelarvamust, kuidas pikad mängima peaksid," sõnas Carey. "Minu unistus oleks ise ka kunagi NBA-s mängida. See on korvpalli kõige kõrgem tase, minu unistus oleks sel tasemel võistelda."

Pallur ütles, et ei kahelnud hetkekski, kui korvpallikoondise peatreener Jukka Toijala talle koondisekutse saatis. "Võtsin selle koheselt vastu, kui peatreener minuga ühendust võttis. Arvan, et see on suurepärane võimalus ja haarasin sellest koheselt. Olin juba varasemalt mõelnud, et saaksin tegelikult Eestit esindada," ütles Carey.

Meeskonda sisse elamine on läinud sujuvalt. "Minu õnneks räägib terve meeskond inglise keelt, seega keelebarjääri pole. Kõik on väga sõbralikud, mind on väga soojalt vastu võetud. Välismaalane olla ei ole kõige lihtsam asi, aga tunnen end täielikult meeskonna osana. See on alles minu ja Eesti suhte algus," sõnas Syracuse'i ülikooli keskmängija.

Ta lisas, et sattus enda lapsepõlve jooksul Eestisse mitmel korral. "Ma ei tea Eesti kohta palju, aga tean rohkem, kui paljud teised. Mulle väga meeldib siin, ilm on suurepärane olnud. USA-s on praegu iga päev superkuum, siin on nagu kevad. Inimesed on toredad, toit on hea ja korvpall on ka suurepärane olnud, olen selle lühikese ajaga väga palju õppinud," sõnas Carey.

Korvpallikoondise järelkasvu mängude ajakava

20. juuni: Helsingi, Urhea-Halli, Eesti - Läti

21. juuni: Helsingi, Urhea-Halli, Eesti - Soome

27. juuni: Tallinn, Kalevi Spordihall, Eesti - Filipiinid

29. juuni: Tallinn, Kalevi Spordihall, Eesti - Soome