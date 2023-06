Toijala koondise järelkasvu laagrist: loodame, et see aitab neid tulevikuks

Eesti meeste korvpallikoondise järelkasv on koos treeninud veidi üle nädala. Laagrisse kutsus peatreener Jukka Toijala 14 mängijat, kus põhimehed on sündinud 2002. aastal. Toijala loodab, et kuu aega treeninguid on hea ettevalmistus tulevikuks.

"Me proovime nendega kokku tulla ja mitte ainult mängida, me proovime nende mängijakarjääri edasi viia ja neid aidata. Loodame, et see umbes kuuajane periood aitab neid järgmiseks hooajaks ja tulevikuks," rääkis Toijala ERR-ile.

Peatreener soovis laagris näha veel paari mängijat, kuid Eesti liiga kalender seda kõigile ei võimaldanud. "Hugo Toom, Artur Konontšuk ja Kregor Hermet Kalev/Cramost, kes mängisid pika-pika hooaja ja mõnest muust klubist ka. Kas on väiksed vigastused või on koormus olnud nii raske, et on vaja puhata," selgitas Toijala.

Laagris olevatest meestest on varsemalt koondises mänginud vaid Mikk Jurkatamm ja Joonas Riismaa. Viimase sõnul on treeningute eesmärgiks noorte mängijate sissetoomine koondise rutiinidesse ja tutvustada neile koondise mängustiili.

"Mul on võib-olla juba lihtsam, väiksed põhimõtted on juba teada. Üldiselt ongi idee see, et lihtsalt tutvustadagi kõigile seda korvpalli, mida me soovime mängida," ütles Riismaa. "Ma arvan, et kui kuskilt saaks juurde panna, siis lihtsalt mängida veel enesekindlamalt ja võib-olla targemalt, võib-olla nooruse tõttu tuleb tihtipeale mingeid rumalusi sisse," loetles Riismaa külgi, mida enda mängu juures parandada.

Viimasel viiel hooajal USA ülikoolis korvpalli mänginud Carlos Jürgensil on lähiaastatel eesmärgiks uus koduklubi leida, kuhu paariks aastaks püsima jääda. "Ma olen alati valmis tegema võib-olla mõne sammu tagasi, et siis maanduda õigesse kohta ja et siis oma nime ja meeskonda üles ehitada," sõnas Jürgens.

Koondise laagrisse kutsumine tähendab Jürgensile väga palju, kuna Eesti koondist ta esindanud ei ole. "Kui mulle selleks võimalus tuleb, siis ilmselgelt ma võtan sellest võimalusest kinni ja ma olen väga-väga tänulik. Ma olen väga tänulik juba sellele siin, et täna saan siin lihtsalt trenni teha," tõdes ta.

Eesti meeste korvpallikoondise järelkasvu treeningud jätkuvad juunikuu lõpuni. Peale treeninguid peetakse neli kontrollmängu, millest kaks toimuvad Kalevi spordihallis. Kodumängudel võõrustatakse Soome ja Filipiinide meeskonda.