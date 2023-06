Korvpallikoondise järelkasv alustas suvist programmi

Toijala ütles eelmisel nädalal, et juunikuu saab olema investeering tuleviku jaoks ning Korvpallikodusse tulevad nooremad mängijad ja need, kelle hooaeg on välismaal varem läbi saanud.

"Sellised mängijad, kes võib-olla varem ei ole koondises olnud ametlikes mängudes ja ka need, kes on varem koondist esindanud, kuid pole nii suures rollis olnud," selgitas Toijala mängijate valikut.

Nimekirjast leiab näiteks tänavusel hooajal Itaalia kõrgliigas mänginud ning rahvuskoondist ka MM-valikmängudes esindanud Mikk Jurkatamme ja Joonas Riismaa, kuid ka ookeani taga Ameerika Ühendriikides pallinud mängumehi.

Uue nimena liitus koondiseprogrammiga Ameerika Ühendriikides üles kasvanud, kuid Eesti taustaga Peter Carey, kes tegi tänavu debüüdi NCAA-s Syracuse ülikooli eest.

Korvpallikodu mängijate nimekiri:

Kasper Suurorg (Badalona Joventut)

Johannes Kirsipuu (Central Arkansas Bears)

Ran Andre Pehka (TalTech/OPTIBET)

Sverre Aav (Pärnu Sadam)

Kristen Kasemets (Keila KK)

Carlos Jürgens (Oral Roberts University)

Joonas Riismaa (New Basket Brindisi)

Mikk Jurkatamm (Nutribullet Treviso Basket)

Leemet Böckler (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Markus Ilver (Wisconsin University)

Peter Carey (Syracuse University)

Taavi Jurkatamm (BC Kalev/Cramo)

Mait Peterson (Fortitudo Agrigento)

Kaspar Sepp (Valparaiso University)