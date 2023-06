Korvpallikoondise järelkasvu meeskond peab juunikuus neli kontrollmängu

Korvpallikodu nime kandev suvine järelkasvuprogramm kogunes esmaspäeval 14 mängijaga Audenteses. Mängijate hulka kuuluvad mitmed mängijad USA ülikoolidest ning Euroopa meeskondadest, uue näona liitus koondisega ka Ameerika Ühendriikides üles kasvanud, kuid Eesti taustaga Peter Carey, kes tegi tänavu debüüdi NCAA-s Syracuse ülikooli eest.

Rahvuskoondise peatreener Jukka Toijala sõnas eelmisel nädalal antud intervjuus, et tegemist on vajalike mängudega, et nii uued kui ka varem koondise ringis olnud mängumehed mõistaksid süsteemi ning saaksid rahvusvaheliste mängude kogemust.

"Üks asi on teha trenni, aga teine teema on mängida. Selles mõttes väga hea, et saime kokkuleppele nende vastastega ja saame proovida neid asju, mida me mängudele eelnevad kolm nädalat laagris teeme," ütles Toijala.

"Need on vajalikud mängud, et mehed kes on varem koondises olnud või kes on uued, saavad aru meie süsteemist ning millist korvpalli me tahame mängida. Ja kindlasti rahvusvaheliste mängude kogemus on oluline, mida need mängijad saavad nendest mängudest," sõnas peatreener.

Piletid Kalevi Spordihallis toimuvatele mängudele tulevad müüki lähipäevadel Piletitasku veebipoes!

Korvpallikoondise järelkasvu mängude ajakava

20. juuni: Helsingi, Urhea-Halli, Eesti - Läti

21. juuni: Helsingi, Urhea-Halli, Eesti - Soome

27. juuni: Tallinn, Kalevi Spordihall, Eesti - Filipiinid

29. juuni: Tallinn, Kalevi Spordihall, Eesti - Soome

Korvpallikodu mängijate nimekiri:

Kasper Suurorg (Badalona Joventut)

Johannes Kirsipuu (Central Arkansas Bears)

Ran Andre Pehka (TalTech/OPTIBET)

Sverre Aav (Pärnu Sadam)

Kristen Kasemets (Keila KK)

Carlos Jürgens (Oral Roberts University)

Joonas Riismaa (New Basket Brindisi)

Mikk Jurkatamm (Nutribullet Treviso Basket)

Leemet Böckler (Tartu Ülikool Maks & Moorits)

Markus Ilver (Wisconsin University)

Peter Carey (Syracuse University)

Taavi Jurkatamm (BC Kalev/Cramo)

Mait Peterson (Fortitudo Agrigento)

Kaspar Sepp (Valparaiso University)