Lõiv jätkas maastikuratturite MK-sarja 13. kohaga

Võistluse võitis prantslanna Loana Lecomte (Canyon CLLCTV) ajaga 1:24.41. Teise koha teenis hollandlanna Anne Terpstra (Ghost Factory Racing; +0.18) ja kolmanda šveitslanna Alessandra Keller (Thömus Maxon; +0.32). Lõiv kaotas võitjale kahe minuti ja 57 sekundiga.

"Pärast Nove Mesto MK-etappi seadsin endale natuke madalamad eesmärgid, sest sel aastal on konkurents väga tugev. Tegin tugeva treeninglaagri Saksamaal ja tulin Lenzerheidesse pigem lihtsalt plaaniga teha parem sõit kui Nove Mestos. Vaimselt on keerulised ajad ja seetõttu ei ole tahtnud endale mingit väga suurt survet panna, et hea koht sõita. Pigem olen proovinud nautida seda, mida teen," rääkis Lõiv võistluse järel. "Kõik tüdrukud on väga "näljased" ja võitlevad kurjalt oma koha eest. Seetõttu läks mul esimene ring ikka väga kehvasti. Lasin end rajalt välja trügida, olin kaks korda väga lähedal kukkumisele ning paar olulist kohta pidin jooksma või pikemat B-liini minema."

"Kuna olin esimesel ringil umbes 30. positsioonil, siis pidin aeglasemate sõitjate taga palju ootama ja mööda minemine ei olnud üldse lihtne," jätkas Lõiv. "Alates teisest ringist sain paremini liikuma. Tõusu peal tundsin end ikka kehvasti, aga tehnilistel kohtadel paremini kui kunagi varem. Vaikselt hakkasin ettepoole liikuma ja püüdsin palju tüdrukuid eest kinni. Viimasel kahel ringil läks tunne natuke raskemaks, aga suutsin siiski targalt sõita ja veel mõne koha ettepoole liikuda."

Teise eestlannana võistlustules olnud Merili Sirvel jäi võitjale alla ühe ringiga ja sai 74. koha. Kuni 23-aastaste meeste seas pälvis Joosep Mesi 118. koha, kaotades võitjale Dario Lillole kahe ringiga. Šveitslase Lillo järel lõpetasid kanadalane Carter Woods ja prantslane Adrien Boichis.

Eliitmeeste klassis olid parimad šveitslane Nino Schurter, Lõuna-Aafrika Vabariigi maastikurattur Alan Hatherly ja prantslane Jordan Sarrou. 105. koha teeninud Kirill Tarassov kaotas võitjale nelja ringiga.

Maastikuratturite MK-sarja kolmas etapp sõidetakse 15.-18. juunini Austrias Leogangis.