Golfikoondise peatreener: Eesti mängijate areng on muljetavaldav

Golfihooaeg on algamas ning Eesti koondisel toimus sel nädalal ka juba esimene laager. Möödunud hooajal häid tulemusi saanud koondise kapten Mattias Varjun alustas hooaega USA ülikoolis ja sai nii juba hea ettevalmistuse teha. "Ma arvan, et peamine eesmärk on isiklikus plaanis lihtsalt paremaks saada erinevates mänguaspektides ja tervikuna. Mängime siin Eestis ja lähedal võistlusi, kus alati on eesmärk võidu peale mängida. Aga mängime ka võistkonnavõistlusi, kus on meil viimastel aastatel läinud hästi ja tahaks seda seeriat jätkata ja veel mängida kõrgemate kohtade peale," ütles Varjun. "Niisamuti individuaalselt suurtel Euroopa võistlustel tahaks ikkagi olla rohkem eesotsas ja anda endale võimalus mängida päris viimastes flight'ides ja mängida ka võitude peale."

Anete Liis Adul, kes on kahel viimasel hooajal parima naisgolfimängija tiitli saanud, õpib ja treenib samuti juba kolm aastat Ameerikas. Uue hooaja eesmärgiks on teha karjääri parim hooaeg ning ka golfi nautida. "See hooaeg oli mul tegelikult kõige parem hooaeg USA-s ja ma olen selle üle hästi õnnelik ja eriti ühe võistluse üle, mängisin siis kolme ringiga raja par'i välja, mis on minu jaoks siiani parim tulemus ja ma lõin ka hole in one'i näiteks sellel samal võistlusel," rääkis Adul. "Kontrollisin enda palli väga hästi ja ma olin selle üle hästi õnnelik. Ja lõpuks oli tore näha, et see töö, mis sa oled teinud, on tagasi ka tulnud. Ja mu treener oli täpselt sel rajal, kus ma hole in one'i lõin, minu kõrval ka ja see oli hästi tore emotsionaalne hetk."

Uue hooaja eel koondise uueks peatreeneriks kinnitatud portugallane David da Silva on viimastel aastatel mitme koondislasega eraldi koostööd teinud, nüüd võtab aga ette koondise tervikuna, et tõsta siinset golfi taset.

"Minu esmamulje on, et siin on palju väga noori mängijaid. Kõik poisid ja tüdrukud on väga töökad, kõik näevad vaeva ja see on juba pool võitu. Mängijad naudivad võistlemist," kiitis Da Silva. "Meil on Ameerika ülikoolides stipendiumiga mitu noort, kes mängivad seal väga hästi. Maailma esituhandes on siit neli-viis mängijat, mis on hea nii noore golfiriigi jaoks. Minu esmamuljed on väga head, siinne areng on muljetavaldav. Peame edasi töötama, et veel paremaks saada. See ongi minu ülesanne."

Parimate meesamatööride individuaalsed Euroopa meistrivõistlused toimuvad juuni lõpus Pärnus, tiimide EM juuli keskel Belgias.