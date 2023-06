TÄNA OTSE | Flora ja Narva Trans heitlevad Tipneri karika nimel

Narva Transi viimane karikavõit sündis 2019. aastal, kui lisaajale läinud mängus oldi üle Nõmme Kaljust. Järgmisel aastal jäid nad aga Florale 1:2 alla ning proovivad laupäeval revanši võtta.

"Meile on väga tähtis võita finaal, et pääseda Euroopasse," ütles Transi peatreener Sergei Terehhov ERR-ile. "See on kõige tähtsam eesmärk ja eks me üritame seda teha, iga kord seda võimalust ei ole. See aasta on see võimalus olemas, nii et teeme endast kõik ja üritame näidata oma parimat mängu, selleks et võita finaal."

Flora mängis viimati karikafinaalis kaks aastat tagasi, kui Levadia vastu saadi napp 0:1 kaotus. Viimane karikavõit teenitigi aasta varem, kui alistati Trans 2:1.

Kuigi Floral karikamängus eurokohta kaalul ei ole, on võiduisu sellegipoolest suur. "Nagu mulle ikka meeldib öelda - jalgpallis on vähe võimalusi midagi võita ja kõik need karikad, mis mängus on - nende peale me tahame mängida," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn ERR-ile.

"Meeskond tahab seda võitu, nii et ma olen kindel, et meeskond läheb ikkagi laupäeval väljakule teadmisega, et see karikas on tähtis, pole ammu võitnud seda ja tahame seda võita. Selles mõttes me kuidagi kergemalt seda ei võta."

Sel hooajal on meeskonnad Premium liigas kohtunud kahel korral. Märtsikuises kolmanda vooru mängus näitas Flora oma selget paremust, kui Transile löödi viis vastuseta väravat. Viimati kohtuti omavahel kümme päeva tagasi ning ka see mäng lõppes tallinlaste võiduga: 1:0 seisuga lõppenud kohtumise saatuse otsustas 8. minutil Sergei Zenjov.

Klubijalgpalli pidupäeva ajakava:

kell 12.00: jalgpallituru avamine, löögitäpsus- ja kiirussein A. le Coq Arena ümbruses

kell 13.00: U19 Eliitliiga Meistriliiga finaal: Tartu JK Tammeka – Tallinna FC Flora

kell 15.00: A. Le Coqi penaltilahing Sportland Arenal

kell 16.00: naiste karikavõistluste finaal: Saku Sporting – Tartu JK Tammeka

kell 19.00: Tipneri karikavõistluste finaal: Tallinna FC Flora – JK Narva Trans