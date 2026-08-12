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Kalju lõi karikasarjas tosin väravat

Jalgpall
Nõmme Kalju mängijad.
Nõmme Kalju mängijad. Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR
Jalgpall

Jalgpalli Tipneri karikavõistlustel oli teisipäeval 1/16-finaalis võistlustules neli Premium liiga klubi ning kõik neli teenisid suured võidud.

Kõige veenvama võidu võttis Nõmme Kalju, kes sai võõrsil Pärnu Poseidonist jagu 12:0. Eriti heas hoos oli Ghana päritolu ründaja Ibrahim Jabir, kes sooritas 25. minutiks kübaratriki ja skooris hiljem veel kaks väravat.

Narva Trans ja FC Kuressaare lõid mõlemad kaheksa vastuseta jäänud väravat. Trans alistas 8:0 lõppskooriga Märjamaa Kompanii ning Kuressaare oli 8:0 üle Kristiine JK-st. Transi resultatiivseim oli esimese 35 minutiga kübaratriki kirja saanud Ahmad Gero, Kuressaare kasuks lõi kaks väravat Rasmus Lõhmus.

Harju Laagri oli koduväljakul 3:1 parem Tallinna FC Tamperist. Võitjate väravate eest hoolitsesid Karl-Erik Ennuste, Karel Eerme ja Abdul Wahid Binate.

Esiliigaklubi Tallinna Kalev võitis kodus FA Tartu Kalevit 8:0. Eelmisel nädalal tagas esimesena edasipääsu 1/8-finaali Tartu Tammeka, kes alistas Tallinna Rumori Calcio 1:0.

Toimetaja: Henrik Laever

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