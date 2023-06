Terehhov: finaali võit on väga tähtis, et pääseda Euroopasse

Naiste karikavõitjaks tuleb sel aastal igal juhul uus naiskond, sest ei Tartu Tammeka ega viimasel viiel aastal võidutsenud FC Flora poolfinaalis välja lülitanud Saku Sporting pole varem karikat pea kohale tõstnud. Tammeka teab, et Sporting on kerges soosikurollis ka laupäeval.

"Ma arvan, et karikasari ongi selline, kus kõigil on alati võrdsed võimalused. Tõesti on ainult üks mäng, mille jaoks on vaja valmistuda, seda on kõvasti lihtsam teha," lausus Tammeka juhendaja Sirje Roops ERR-ile. "Ja kuna meie ei ole paberil soosikud, siis see surve on ka meile väiksem, mis tähendab, et meil on lihtsam üllatada."

Sporting on oma ajaloo esimeseks finaaliks hästi valmistunud ja vastast ei alahinda. "No kui võtta viimane mäng Tammekaga, mis meil liigas oli, siis see oli väga tõsine andmine ja me alles lõpu eel saime selle enda kasuks kallutatud, seega ootan head mängu," ütles peatreener Jan Harend. "Seda tulevad ju ka inimesed vaatama, et oleks põnev ja vaatemänguline."

Meeste finaalis mängib üle kolme aasta Narva Trans, kes tookord jäi alla just Florale. Karika võitsid nad aga aasta varem ja ihkavad seda seegi kord teha. "Meile on väga tähtis võita finaal, et pääseda Euroopasse," lausus Transi peatreener Sergei Terehhov.

"See on kõige tähtsam eesmärk ja eks me üritame seda teha, iga kord seda võimalust ei ole. See aasta on see võimalus olemas, nii et teeme endast kõik ja üritame näidata oma parimat mängu, selleks et võita finaal."

Floral eurokohta karikamängus kaalul ei ole, aga võiduisu on sellegipoolest suur. "Nagu mulle ikka meeldib öelda - jalgpallis on vähe võimalusi midagi võita ja kõik need karikad, mis mängus on - nende peale me tahame mängida," sõnas Flora peatreener Jürgen Henn.

"Meeskond tahab seda võitu, nii et ma olen kindel, et meeskond läheb ikkagi laupäeval väljakule teadmisega, et see karikas on tähtis, pole ammu võitnud seda ja tahame seda võita. Selles mõttes me kuidagi kergemalt seda ei võta."

Eesti naiste karikafinaali otseülekanne algab laupäeval, 3. juunil ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel kell 15.50, meeste karikafinaali oma kell 18.50.