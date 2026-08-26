Trans lülitas karikasarjas Kalju konkurentsist, Levadia alistas Paide

Evald Tipneri nime kandvatel Eesti jalgpalli karikavõistlustel alistas Narva Trans kolmapäeval 2:0 Nõmme Kalju ja pääses veerandfinaali. FCI Levadia oli Paide Linnameeskonnast üle 4:1 ja tagas koha kaheksandikfinaalis.

Kodumeeskond Trans lõi Kalev-Fama staadionil enam kui 200 pealtvaataja ees mõlemad väravad juba avapoolajal, kui 20. minutil sahistas võrku Murad Velijev ning 40. minutil Tomas Berardozzi.

Eelmises voorus Märjamaa Kompanii võistkonna 8:0 alistanud Transi jaoks algas tänavune karikateekond keeruliselt, kui Flora U21 meeskonda võideti väravateta normaalaja järel alles penaltiseerias. Kalju oli eelmises voorus Pärnu Poseidonist üle 12:0.

Õhtul toimunud mängus läksid 1/16-finaali raames vastamisi Premium liiga tippmeeskonnad FCI Levadia ja Paide Linnameeskond. A. Le Coq Arenal 450 silmapaari ees toimunud mängus sai Levadia 4:1 võidu.

Nikoloz Kutateladze viis Levadia juba 4. minutil juhtima, 22. minutil tõi viigi tabloole Abdourahman Badamosi. Levadia lõi teise poolaja esimeses pooles aga kolm vastuseta jäänud väravat, kui esmalt oli 53. minutil taas täpne Kutateladze ning Robert Kirss sahistas siis võrku 65. ja 71. minutil.