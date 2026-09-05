X!

Flora sai esikolmiku lahingus Kaljust jagu, Trans sai järjekordse kaotuse

Premium liiga
{{1788615540000 | amCalendar}}
Danil Kuraksin lõi Flora võidumängus kaks väravat
Danil Kuraksin lõi Flora võidumängus kaks väravat Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Premium liiga

Koduse jalgpalli Premium liiga tabelis teist kohta hoidev Tallinna FC Flora saavutas laupäeval suure võidu, kui alistas koduväljakul Nõmme Kalju FC. Liiga punane latern Narva Trans ei suutnud lähemate konkurentidega vahet vähendada ning pidi Kuressaares 1:3 kaotusega leppima.

Saarlased läksid Kuressaare linnastaadionil juhtima 41. minutil, mil Taavi Jürisoo vasakust äärest madala karistuslöögi Transi väravasse paigutas. Kolm minutit hiljem sai jala valgeks ka Sander Sinilaid, kes viis nurgalöögist Kuressaare juhtima 2:0.

Külalised jõudsid 64. minutil lähemale, kui Stanislav Agaptšev peaga palli saarlaste väravasse suunas. Trans aga viigiväravani ei jõudnudki ning 89. minutil pani Jevgeni Demidov Kuressaare võidule punkti, kui ta kiirelt tekkinud üks-ühele olukorra realiseeris ning Kuressaarele 3:1 võidu vormistas.

Pärnu JK Vaprus teenis kodus võidulisa, kui alistas Tristan Pajo 51. minuti tabamusest Nõmme Unitedi 1:0.

Laupäevasele mängujoonele tõmmati joon alla A. Le Coq Arenal, kus läksid vastamisi esikolmiku klubid FC Flora ja Nõmme Kalju. Väravani jõudis esimesena võõrustaja Flora, kui Danil Kuraksin 24. minutil standardolukorras kõige kõrgemale kerkis ja peaga palli nõmmekate väravasse suunas. Kaljul läks viigivärava leidmiseks vaid kaheksa minutit, kui Rommi Siht 32. minutil karistusalasse rippuma jäänud palli väravaks realiseeris.

Poolajapausile mindi siiski Flora eduseisul: Sander Tovstik pääses vasakult äärelt läbi ning kuigi sööt Sergei Zenjovile tabamust ei toonud, jäi Kuraksin täiesti üksi palliga värava ette ning ei eksinud. Teisel poolajal oli mõlemal tiimil omajagu võimalusi, aga Flora võttis pea 800 pealtvaataja ees 2:1 võidu ning kasvatas sellega Kalju ees edu neljale punktile.

Premium liiga jätkub pühapäeval, ERR-i spordiportaali ja ETV2 ülekanne Paide Linnameeskonna ja Tallinna FCI Levadia kohtumisest algab kell 14.30.

Tabeliseis:
1. Levadia 59 p
2. Flora 48
3. Kalju 44
4. Paide 42
5. Tammeka 38
6. Harju Laagri 31
7. Pärnu Vaprus 31
8. Kuressaare 28
9. Nõmme United 25
10. Narva Trans 17

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

21:00

Flora sai esikolmiku lahingus Kaljust jagu, Trans sai järjekordse kaotuse Uuendatud

04.09

Premium liiga kuu parimad tulevad Tartu Tammekast

03.09

Erik Sorga liitus taas Floraga

02.09

Flora juhendaja Mööl: saime kolm punkti ja natuke värsket õhku peale

02.09

FC Flora lõpetas Tartu Tammeka võiduseeria

30.08

Paide pööras Flora vastu lõpus kaotusseisu võiduks

30.08

VIDEO | Paide vastas Flora avaväravale kahega

29.08

Nõmme United kaotas viiendat mängu järjest

27.08

Levadia peab mõneks ajaks Ainsaluta hakkama saama

26.08

Heas hoos Tammeka sai ka teist korda Florast jagu

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

22:33

Kullas sai kodusel võistlusel vigastada, Leok tegi tugeva debüüdi

22:18

Gravelis tulid Eesti meistriks Tarassov ja Tuisk Uuendatud

22:13

ETV spordisaade, 5. september

21:48

Eesti võrkpallikoondis sai kontrollmängus Ukraina üle vägeva võidu

21:24

Jamaica kuulitõukeäss kerkis kõigi aegade edetabelis neljandaks

21:00

Flora sai esikolmiku lahingus Kaljust jagu, Trans sai järjekordse kaotuse Uuendatud

20:27

Mäsak võitis juunioride EM-il pronksi

20:01

Werder võitis, aga Hein jäi üleminutitel nullimängust ilma

19:34

Serviti võitis hooaja esimese tiitli: mängupilt oli väga rabe

18:58

Lajal pidi tasavägises poolfinaalis vastase paremust tunnistama

18:29

Gasly saab esimest korda esikohalt startida

18:03

Mali korvpallinaised šokeerisid MM-il neljakordset Euroopa meistrit

17:32

Norralased jäid Otepää laagriga rahule: tavaliselt on tuult rohkem!

17:07

Ermits: loodan, et oskused rullsuusal kanduvad ka suusa peale

16:12

HC Panter pidi Balti liiga hooaja avamängus kaotusega leppima

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo