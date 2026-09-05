Flora sai esikolmiku lahingus Kaljust jagu, Trans sai järjekordse kaotuse

Koduse jalgpalli Premium liiga tabelis teist kohta hoidev Tallinna FC Flora saavutas laupäeval suure võidu, kui alistas koduväljakul Nõmme Kalju FC. Liiga punane latern Narva Trans ei suutnud lähemate konkurentidega vahet vähendada ning pidi Kuressaares 1:3 kaotusega leppima.

Saarlased läksid Kuressaare linnastaadionil juhtima 41. minutil, mil Taavi Jürisoo vasakust äärest madala karistuslöögi Transi väravasse paigutas. Kolm minutit hiljem sai jala valgeks ka Sander Sinilaid, kes viis nurgalöögist Kuressaare juhtima 2:0.

Külalised jõudsid 64. minutil lähemale, kui Stanislav Agaptšev peaga palli saarlaste väravasse suunas. Trans aga viigiväravani ei jõudnudki ning 89. minutil pani Jevgeni Demidov Kuressaare võidule punkti, kui ta kiirelt tekkinud üks-ühele olukorra realiseeris ning Kuressaarele 3:1 võidu vormistas.

Pärnu JK Vaprus teenis kodus võidulisa, kui alistas Tristan Pajo 51. minuti tabamusest Nõmme Unitedi 1:0.

Laupäevasele mängujoonele tõmmati joon alla A. Le Coq Arenal, kus läksid vastamisi esikolmiku klubid FC Flora ja Nõmme Kalju. Väravani jõudis esimesena võõrustaja Flora, kui Danil Kuraksin 24. minutil standardolukorras kõige kõrgemale kerkis ja peaga palli nõmmekate väravasse suunas. Kaljul läks viigivärava leidmiseks vaid kaheksa minutit, kui Rommi Siht 32. minutil karistusalasse rippuma jäänud palli väravaks realiseeris.

Poolajapausile mindi siiski Flora eduseisul: Sander Tovstik pääses vasakult äärelt läbi ning kuigi sööt Sergei Zenjovile tabamust ei toonud, jäi Kuraksin täiesti üksi palliga värava ette ning ei eksinud. Teisel poolajal oli mõlemal tiimil omajagu võimalusi, aga Flora võttis pea 800 pealtvaataja ees 2:1 võidu ning kasvatas sellega Kalju ees edu neljale punktile.

Premium liiga jätkub pühapäeval, ERR-i spordiportaali ja ETV2 ülekanne Paide Linnameeskonna ja Tallinna FCI Levadia kohtumisest algab kell 14.30.

Tabeliseis:

1. Levadia 59 p

2. Flora 48

3. Kalju 44

4. Paide 42

5. Tammeka 38

6. Harju Laagri 31

7. Pärnu Vaprus 31

8. Kuressaare 28

9. Nõmme United 25

10. Narva Trans 17