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Premium liigas mõõnav Trans karikasarjas ei vääratanud

Jalgpall
JK Narva Trans.
JK Narva Trans. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Jalgpall

Jalgpalli Premium liiga klubi Narva Trans alistas Tipneri karikavõistluste 1/64-finaalis Rahvaliiga meeskonna Vana Hea Puuri 10:0.

Premium liigas üheksa punktiga tabeli põhjas vireleva Transi eest sai kolmapäevases karikamängus jala valgeks viis meest. Eriti heas hoos olid Nikita Baljabkin ja Josue Doke, kes tegid mõlemad kübaratriki.

Baljabkinil kulus teise poolaja alguses kübaratriki vormistamiseks vaid 11 minutit. Doke avas Transi väravaarve juba 2. minutil, skooris oma teise värava 39. minutil ja hoolitses lõppseisu eest 78. minutil.

Trans loobus nädal aega tagasi senise peatreeneri Roman Kožuhhovski teenetest. Karikamängus juhendasid meeskonda klubi legendid Irie ja Deniss Poljakov.

Narva klubi jätkab Premium liiga hooaega sel laupäeval, kui 15. vooru raames kohtutakse koduväljakul Nõmme Unitediga. United asub liigatabelis 13 punktiga kaheksandal real.

Toimetaja: Henrik Laever

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