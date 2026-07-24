Levadia ja Paide lähevad Tipneri karikavõistlustel 1/16-finaalis kokku
Reedel loositi A. Le Coq Arenal välja koduse jalgpalli Evald Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalide paarid, kõige väljapaistvam vastasseis tuleb Tallinna FCI Levadia ning Paide Linnameeskonna vahel.
A. Le Coq Premium liiga klubidest loositi teineteisele vastu tippklubid Tallinna FCI Levadia ja Paide Linnameeskond, kes parasjagu ametis UEFA Konverentsiliiga mängudega. Tallinna FC Flora võtab mõõtu JK Tallinna Kalev U-21-ga, Nõmme Kalju FC sõidab külla Pärnu JK Poseidonile, vahendab jalgpall.ee.
Pärnu JK Vapruse vastaseks on Jõhvi FC Phoenix, Harju JK Laagri ristab piigid Tallinna FC Tamperiga. FC Nõmme Unitedit ootab retk Hiiumaale, FC Kuressaare kohtub aga Kristiine JK-ga ning JK Narva Trans Märjamaa kompaniiga.
Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalid:
- JK Narva Trans – Märjamaa Kompanii
- Keila JK – Tallinna FC Flora U19 vs. FC Eston Villa ja Põhja-Tallinna JK Volta ÜM võitja
- Tallinna FC EstHam United vs. FC Kose võitja – Tartu JK Welco
- Harju JK Laagri – Tallinna FC Tamper
- Tallinna FCI Levadia – Paide Linnameeskond
- Jõhvi FC Phoenix – Pärnu JK Vaprus
- FC Hiiumaa – FC Nõmme United
- Tartu FC Helios – Viimsi JK
- Tallinna FC Flora – JK Tallinna Kalev U-21
- FC Elva – Raasiku FC Joker
- Tallinna FC Wise vs. Tallinna FC Olympic võitja – Saku Sporting vs. Tallinna JK Legion võitja
- RL. FC Kohvile vs. Rumori Calcio Tallinn võitja – Tartu JK Tammeka vs. Tallinna FC Zealot Sporting võitja
- Kristiine JK – FC Kuressaare
- Pärnu JK Poseidon – Nõmme Kalju FC
- FC Tallinn vs. Tallinna FC Zapoos võitja – Saue JK vs. Harju JK Laagri U-21 võitja
- JK Tallinna Kalev – FA Tartu Kalev
Toimetaja: Kristjan Kallaste