Levadia ja Paide lähevad Tipneri karikavõistlustel 1/16-finaalis kokku

Reedel loositi A. Le Coq Arenal välja koduse jalgpalli Evald Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalide paarid, kõige väljapaistvam vastasseis tuleb Tallinna FCI Levadia ning Paide Linnameeskonna vahel.

A. Le Coq Premium liiga klubidest loositi teineteisele vastu tippklubid Tallinna FCI Levadia ja Paide Linnameeskond, kes parasjagu ametis UEFA Konverentsiliiga mängudega. Tallinna FC Flora võtab mõõtu JK Tallinna Kalev U-21-ga, Nõmme Kalju FC sõidab külla Pärnu JK Poseidonile, vahendab jalgpall.ee.

Pärnu JK Vapruse vastaseks on Jõhvi FC Phoenix, Harju JK Laagri ristab piigid Tallinna FC Tamperiga. FC Nõmme Unitedit ootab retk Hiiumaale, FC Kuressaare kohtub aga Kristiine JK-ga ning JK Narva Trans Märjamaa kompaniiga.

Tipneri karikavõistluste 1/16-finaalid: