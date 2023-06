Rikberg: Tšehhi vastu annan meestele rohkem vabadust riskida

Eesti aja järgi kell 20.00 algavat mängu näeb otsepildis ERR-i spordiportaali vahendusel ja alates orienteeruvalt 21.15 ka ETV2 vahendusel (pärast jalgpalli karikafinaali lõppu).

Eesti on C-alagrupis saanud ühe kaotuse ja ühe võidu ning on hetkel kolmandal kohal. Täiseduga jätkav Tšehhi alistas 3:1 Slovakkia ja 3:2 Soome.

Eesti meeskonna peatreener Alar Rikberg tõdes, et järgmine vastane on seni soosikule kohaselt esinenud. "Tuleb arvestada, et tegemist on möödunud hooaja Euroopa Kuldliiga võitjaga ja tegu on ka praegu liiga ühe tugevama tiimiga. Oma tasemelt on tšehhidel sellisel tasemel meeskond, kes võiks ka Maailmaliigas hakkama saada. Neil on ka mõned puudujad, aga see ei muuda midagi, sõltumata sellest on neil väga kõva punt ja meil saab kindlasti raske olema," kommenteeris Rikberg.

"Ma ei ütle, et meie number üks eesmärk Tšehhis oleks tulemus. Ma kombineerin koosseisuga, on mehi, kes oma käitumisega on teeninud või teenimas koha väljakul. Viimase mängu tulemuse ja mängupildiga olin väga rahul, aga see mäng on veidi teise eesmärgiga. Tšehhi vastu annan meestele ka rohkem vabadust riskida ja vastu võtta otsuseid, mis võib-olla ei ole nii süsteemsed ja mida ma igapäevaselt eeldaksin. Aga endast tugevama vastase puhul peab mingisuguseid valikuid tegema ja läheme pigem rohkem nautima ja enda piire kompama," lisas peatreener.

Eesti koosseis mänguks Tšehhiga:

Sidemängijad: Renet Vanker, Robert Viiber, Markkus Keel

Diagonaalründajad: Valentin Kordas, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Karli Allik, Stefan Kaibald

Temporündajad: Andri Aganits, Mihkel Varblane, Alex Saaremaa, Marx Aru

Liberod: Silver Maar, Johan Vahter