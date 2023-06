PSG peatreener: Messi mängib laupäeval klubi eest viimase mängu

"Mul on olnud privileeg juhendada ajaloo parimat mängijat. See jääb Messi viimaseks kohtumiseks Parc des Princes'i staadionil ja loodan, et teda tervitatakse soojalt," ütles Galtier neljapäeval.

Seitsmel korral Ballon d'Ori auhinna võitnud Messi on sel hooajal Pariisi klubi eest üle kõikide võistlussarjade löönud 21 väravat ja jaganud 20 väravasöötu. "See aasta on ta olnud meeskonna väga oluline lüli, ta on alati saadaval olnud. Ma ütleks, et ükski kommentaar või kriitika ei ole õigustatud," lisas peatreener.

PSG kindlustas eelmisel nädalavahetusel Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga meistritiitli, kui mängis Strasbourgiga välja 1:1 viigi. Messi lõi selles mängus enda karjääri 496. värava Euroopa tippliigades, möödudes rekordiraamatutes Cristiano Ronaldost.

PSG kohtub laupäeval Prantsusmaa kõrgliiga viimases mänguvoorus Clermontiga. Galtier lisas, et meeskond suurejoonelist tähistust ei plaani, sest muretsevad väravavahi Sergio Rico pärast, kes kukkus eelmisel nädalavahetusel hobuselt ning viibib hetkel intensiivravis.

Messi klubituleviku osas on levinud palju spekulatsiooni, eriti hakati argentiinlase tulevikust rääkima mai alguses, kui Messi otsustas PSG-lt heakskiitu saamata Saudi Araabiasse reisida.

Messi liitus Pariisi klubiga 2021. aasta suvel, kui sai selgeks, et tänu Financial Fair Play reeglistikule ja rahalistele takistustele ei olnud Barcelonal võimalik legendaarse mängijaga lepingut pikendada. Messi oli toona nõus enda palka poole võrra vähendama, kuid Barcelona ei suutnud vabastada piisavalt raha, et argentiinlast klubis hoida.