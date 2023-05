Argentina peatreener: peaasi, et Messi õnnelik oleks

Eelmisel aastal Argentina jalgpallikoondise peatreenerina maailmameistriks tulnud Lionel Scaloni ütles, et tema jaoks pole vahet, kus tähtmängija Lionel Messi klubijalgpalli mängib, kui ta ise õnnelik on.

Klubihooajad Euroopa jalgpallis on lõpule lähenemas ja sellega kaasneb aina enam spekulatsiooni klubide tegevuse osas üleminekuperioodidel. Üheks suve peateemaks saab Argentina ja Pariisi Saint-Germaini tähtmängija Lionel Messi järgmine koduklubi.

Argentina jalgpallikoondise peatreener Lionel Scaloni ütles teisipäeval, et tal pole vahet, kus Messi mängib. "Las ta läheb kuhugi, kus tal on tiimikaaslaste ja fännidega mugav. See teema ei mõjuta koondist, kui [Messi] on õnnelik ja liitub meiega," ütles Scaloni.

Messi sai hiljuti PSG-lt kahenädalase keelu, sest rändas klubilt heakskiitu saamata Saudi Araabiasse, et seal enda kohustusi turismiedendajana täita. Mängija vabandas mõned päevad hiljem klubi ees ja ütles, et reisi ei saanud ära jätta.

Messi liitus PSG-ga 2021. aasta suvel, kui sai selgeks, et tänu Financial Fair Play reeglistikule ja rahalistele takistustele ei olnud Barcelonal võimalik legendaarse mängijaga lepingut pikendada. Kaheaastase lepingu lõppedes tundub aina vähemtõenäoline, et argentiinlane Pariisi jääb ja on spekuleeritud, et argentiinlane võib enda pikaaegse koduklubi Barcelona juurde lähiajal naasta.

Samas on Prantsuse meedias levima hakanud info, et Messi võib Cristiano Ronaldole sarnaselt karjääri jätkata Saudi Araabias.