PSG määras Messile loata reisimise eest keelu

Messi rändas Saudi Araabiasse pärast koduklubi pühapäevast 1:3 kaotust Lorient'ile. Argentiinlane oli BBC-le teadaolevalt klubilt varasemalt luba küsinud, kuid PSG oli tähtmängijale ära öelnud. Messi läks siiski ning jääb nüüd kaheks nädalaks eemale nii mängudest kui ka treeningutelt. Lisaks määrati mängijale klubi poolt trahv.

Eelmisel aastal avalikustati Messi roll Saudi Araabia turismiedendajana. Tema vastuolulisest külastusest tegi sotsiaalmeediasse postituse ka Saudi Araabia turismiminister Ahmed Al Khateeb.

I am happy to welcome #Messi and his family to Saudi to enjoy the magical tourist destinations and authentic experiences.



We welcome visitors from all around the world to experience a unique trip to Saudi Arabia and its hospitality. #WelcomeMessi pic.twitter.com/QQGdnAqQ08