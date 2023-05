PSG kindlustas meistritiitli, Messi möödus Ronaldost

Pärast väravateta avapoolaega jõudis 59. minutil mängu esimese väravani Lionel Messi, kelle jaoks oli see tema karjääri 496. värav Euroopa tippliigades. Väravaga möödus argentiinlane Cristiano Ronaldost, kes on oma karjääris Euroopa liigades löönud 495 väravat, kuid mängib nüüd Saudi-Araabias.

Strasbourg jõudis 20 minutit hiljem viigiväravani, kuid PSG-le piisas ka viigist, et kindlustada klubi 11. Prantsusmaa kõrgliiga tiitel, mis on ühtlasi ka kõrgliiga rekord. Saint-Etienne on võitnud kümme tiitlit.

PSG on 37 mänguvooruga kogunud 85 punkti ja edestab teise koha kindlustanud Lensi nelja silmaga. Marseille on 73 punktiga kindlustanud Euroopa liiga koha, Konverentsiliiga kahe koha eest heitlevad Lille, Rennes ning Monaco.

Kõrgliigast on väljalangemine kindel juba Angersi, AC Ajaccio ning Troyesi jaoks, tagantpoolt neljandal kohal asetseval Nantesil on võimalus viimases mänguvoorus neist kahe punktiga ees olevast Auxerre'ist mööda hüpata.

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliiga viimane mänguvoor peetakse järgmisel laupäeval.

Teised tulemused:

Angers - Troyes 2:1

Clermont - Lorient 2:0

Lens - AC Ajaccio 3:0

Lille - Nantes 2:1

Lyon - Reims 3:0

Marseille - Brest 1:2

Montpellier - Nice 2:3

Rennes - Monaco 2:0

Toulouse - Auxerre 1:1