PSG peatreener mõistis Neymari maja juures protestinud fännid hukka

Prantsusmaa jalgpalli kõrgliigaklubi Paris Saint-Germaini peatreener Christophe Galtier ütles reedel, et mõistab fännide pahameelt klubi tulemuste osas, kuid brasiillasest tähe Neymari maja juures protestimine ei vii lahendusteni.

PSG on koduses kõrgliigas pärast 33 mänguvooru liigatabeli tipus ja edestab teisel kohal asetsevat Marseille'd viie punktiga, kuid klubi vorm üle viimaste nädalate on poolehoidjaid frustreerinud. Fännid on hakanud protesteerima nii klubi juhatuse kui ka nende poolt "ülehinnatuks" hinnatud mängijate vastu.

Hiljuti jõudis üks protest ka Brasiilia superstaari Neymari elumaja juurde, kuhu olid kogunenud kümned fännid, kes soovisid ründaja klubist lahkumist. Neymari hooaeg lõppes märtsikuus tõsise pahkluuvigastusega, kuid protestide taga on hoopis mängija aktiivsus ühismeedias, kus ta on klubi ja selle poolehoidjate osas kriitiline olnud.

PSG peatreener Christophe Galtier ütles reedel, et mõistab poolehoidjate pahameelt klubi tulemuste osas, kuid mängijate kodu juures protestimine ei tohiks kõne alla tulla. "Eraelu peab jääma eraeluks. Ma mõistan fännide viha ja pettumust. Võib protestida treeningväljaku juures ja PSG peakontori juures, aga kellegi kodu juures ei tule see kõne alla, olgu see Neymar või mõni teine mängija," ütles Galtier.

PSG liigub küll koduses liigas rekordilise 11. meistritiitli poole, kuid klubi tuleviku kohta kerkib aina enam küsimärke. Neymari tõenäolisele lahkumisele lisandus kolmapäeval kehtestatud võistluskeeld Lionel Messile, kes otsustas klubi heakskiitu saamata Saudi Araabiasse reisida.

Galtier ütles, et otsus argentiinlasele võistluskeeld määrata ei tulnud peatreenerilt. "Juhatus teavitas mind nädala alguses Messile määratud keelust. Minul oli vastutus seda mitte kommenteerida. Olen klubi palgal ja see on minu roll," ütles peatreener.

"Messi keeld lisandub meie nõrkadele esitustele, selle eest peita ei saa. Ei ole olnud meeldiv periood, meil on sihtmärgid ja mängijad teevad kõva tööd. Oleme keskendunud ja pühendunud," sõnas Galtier.

24-aastane tähtmängija Kylian Mbappe on olnud üleminekuperioodidel suureks jututeemaks ja kuigi noor prantslane on kinnitanud enda lojaalsust Pariisi klubile, on mängijat seostatud Madridi Realiga.