PSG lõi viis väravat, fännid tervitasid Messit vilekooriga

PSG läks mängu 22. minutil Fabian Ruizi väravast juhtima ning Achraf Hakimi lisas 11 minutit hiljem veel ühe. Poolajapausilt tulles lõi Kylian Mbappe üheksa minutiga kaks väravat ning 73. minutil sai Ajaccio hakkama omaväravaga, mis viis PSG 5:0 juhtima.

77. minutil jäid mõlemad meeskonnad väljakule kümne mehega, kui Messile tehtud vea järel tekkis konflikt Ajaccio kaitsja Thomas Mangani ning värava löönud Achraf Hakimi vahel. Mehed saadeti kähmluse järel riietusruumidesse ning järgnenud 13 minuti jooksul enam väravalisa ei sündinud.

Argentiinlasest maailmameister Lionel Messi naasis PSG algkoosseisu pärast kahenädalast keeldu, mille PSG talle loata reisimise eest määras. Messi tegi kaasa terve mängu, aga mängule eelnenud mängijate tutvustamise ajal kõlas Parc des Princes'il mõõdukas vilekoor.

PSG on 35 mänguvooruga kogunud 81 punkti, edestades teisel kohal asetsevat Lensi kuue punktiga. Kolmandal kohal on Marseille 70 punktiga, Monaco on 64 punktiga neljas. AC Ajaccio on kindlalt väljalangemistsoonis 23 punktiga, neist halvemini on sel hooajal läinud vaid Troyes'il ning Angersi võistkonnal.