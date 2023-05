Messi sai Laureuse spordiauhindade jagamisel võidu kahes kategoorias

Messi juhtis meeskonna kaptenina Argentina koondise detsembris toimunud MM-finaalturniiril maailmameistriteks, lõi turniiri käigus seitse väravat ja viis koju turniiri parima mängija auhinna. Esmaspäeval Pariisis toimunud auhinnatseremoonial nimetati Messi aasta sportlaseks, Argentina jalgpallikoondis aasta võistkonnaks.

"See on suur au, lisaks ka seepärast, et sel aastal jagatakse auhinnad välja Pariisis, linnas, mis on mu perekonda viimased kaks aastat võõrustanud," rääkis Pariisi Saint-Germainis mängiv Messi. "Tahan tänada oma võistkonnakaaslasi, mitte ainult koondises, vaid ka PSG-s: ma ei oleks midagi sellist suutnud üksi saavutada ja olen tänulik, et saan nendega kõike jagada."

Naiste seas võidutses esmakordselt Jamaica sprinditäht Shelly-Ann Fraser-Pryce, kes nomineeriti aasta naissportlaste seas kuuendat korda. 2010. aastal võitis tema ees auhinna Serena Williams, 2013 Jessica Ennis, aasta hiljem Missy Franklin, 2016 taas Williams ja kolm aastat tagasi Simone Biles.

Fraser-Pryce'ist sai juulis Oregonis esimene sportlane, kes on kergejõustiku MM-il ühel alal võitnud viis kuldmedalit. Tema mullune 100 meetri jooksu kuldmedal tuli 13 aastat pärast nüüd 36-aastase sprinteri esimest; eelmise kalendriaasta jooksul läbis ta 100 meetrit kiiremini kui 10,7 sekundit seitsmel korral - kolm korda enam kui naiste senine tipptulemus.

"Mul oli äärmiselt hea meel olla nomineeritud koos sedavõrd inspireerivate naissportlastega ja on lihtsalt suurepärane see auhind ka võita. Mind nomineeriti kuuendat korda, seega on viimaks Laureuse kuju käes hoidmine üks minu karjääri auväärsemaid hetki," sõnas jamaicalanna.

Aasta tagasitulija auhinna võitis Taani jalgpallur Christian Eriksen, aasta läbimurdjaks nimetati tennisist Carlos Alcaraz, ekstreemspordi kategoorias viis auhinna koju Eileen Gu ning aasta parasportlase tiitli pälvis Catherine Debrunner.