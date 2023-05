Messi vabandas PSG ees: ootan, mida klubi minuga edasi teeb

Messi rändas Saudi Araabiasse pärast koduklubi pühapäevast 1:3 kaotust Lorient'ile. Argentiinlane oli BBC-le teadaolevalt klubilt varasemalt luba küsinud, kuid PSG oli tähtmängijale ära öelnud. Messi läks siiski ning jääb nüüd kaheks nädalaks eemale nii mängudest kui ka treeningutelt. Lisaks määrati mängijale klubi poolt trahv.

Messi postitas reedel sotsiaalmeediasse vabanduse, milles ütles, et oli mängujärgse vaba päevaga juba arvestanud. "Ma siiralt uskusin, et mul on pärast mängu vaba päev, nagu oli olnud eelnevatel nädalatel. Mul oli see reis planeeritud ja ei saanud seda ära jätta, olin seda juba korra teinud," ütles argentiinlane.

"Vabandan tiimikaaslaste ees ja ootan, et näha, mida klubi minuga edasi teeb," lisas Messi.

Reedel ütles PSG peatreener Christophe Galtier, et otsus argentiinlasele võistluskeeld määrata ei tulnud temalt. "Messi keeld lisandub meie nõrkadele esitustele, selle eest peita ei saa. Ei ole olnud meeldiv periood, meil on sihtmärgid ja mängijad teevad kõva tööd. Oleme keskendunud ja pühendunud," sõnas Galtier.

Pärast 33 mänguvooru on PSG Ligue 1 liigatabelis 75 punktiga esikohal, neile järgneb 70 punktiga Marseille, Lens on 69 punktiga kolmandal kohal. Prantsusmaa kõrgliiga hooaeg kestab 38 mänguvooru.

Messi liitus PSG-ga 2021. aasta suvel, kui sai selgeks, et tänu Financial Fair Play reeglistikule ja rahalistele takistustele ei olnud Barcelonal võimalik legendaarse mängijaga lepingut pikendada. On spekuleeritud, et argentiinlane võib enda pikaaegse koduklubi juurde lähiajal naasta. Barcelona asepresident Rafael Yuste ütles aprilli alguses, et klubi on Messiga uut lepingut arutanud.