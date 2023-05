Lionel Messi naaseb taas PSG algkoosseisu

Messi sai hiljuti PSG-lt kahenädalase keelu, sest rändas klubilt heakskiitu saamata Saudi Araabiasse, et seal enda kohustusi turismiedendajana täita. Mängija vabandas mõned päevad hiljem klubi ees ja ütles, et reisi ei saanud ära jätta.

"Ma siiralt uskusin, et mul on pärast mängu vaba päev, nagu oli olnud eelnevatel nädalatel. Mul oli see reis planeeritud ja ei saanud seda ära jätta, olin seda juba korra teinud," ütles argentiinlane.

Klubi peatreener Christophe Galtier ütles reedel pressikonverentsil, et argentiinlane on laupäeval meeskonna kodumängus AC Ajaccio vastu taas algkoosseisus. "Rääkisin [Messiga] teisipäeval, et saada aru, kus ta vaimselt on. Ta on väga valmis mängima. Ta alustab mängu algkoosseisus," ütles Galtier.

Seoses tema lepingu lõppemisega on Messi tulevik klubijalgpallis viimasel ajal küsimärgi all, väidetavalt on Saudi Araabia klubi Al-Halil teinud argentiinlasele ajalooliselt suure pakkumise. Samuti on spekuleeritud, et argentiinlane võib Barcelonasse naasta. Pikaaegse koduklubi asepresident Rafael Yuste ütles aprilli alguses, et klubi on Messiga uut lepingut arutanud.

Vaatamata spekulatsioonile ütles Galtier, et mängija fookus on eksklusiivselt Prantsusmaa kõrgliiga võitmise peal. "Kui ta on meeskonnas, peame mängu korrigeerima, aga Leo on Leo. Ma ei hakka statistikasse minema, aga kui ta on meiega, on meil täiesti erinev tasakaal," lisas peatreener.

PSG on pärast 34 mänguvooru Prantsuse kõrgliigas 78 punktiga esikohal, neist kuue punkti kaugusel on Lens ning Marseille on 70 punktiga kolmandal kohal. Prantsusmaa kõrgliiga hooaeg kestab 38 mänguvooru.