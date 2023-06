Rahvusvaheline vehklemisliit teatas, et EM peetakse juba juuni keskel

Eesti vehklemisliidu peasekretär Aivar Paalberg ütles Delfile, et FIE sõitis Euroopa vehklemisliidu soovist üle. "Euroopa vehklemisliit oli sellele plaanile vastu, aga maailma vehklemisliit teatas, et vastasel juhul jääb võistlus üldse ära. See tähendaks, et eurooplased ei saaks maailma reitingupunkte. Aga tsooni meistrivõistlused annavad võrreldes maailma karikaga 1,5 korda rohkem punkte," sõnas Paalberg. "Seega ei jäänudki Euroopa vehklemisliidul muud üle, kui nõustuda, et eurooplased teiste kontinentide sportlastega võrreldes ei kaotaks."

Kaheksa Põhjamaad tegid FIE-le ka ühispöördumise, kuid seda ei arvestatud.

"Meil ei ole veel isegi ametlikku kutset. See on ikka täiesti jabur lahendus," lisas Paalberg.

Individuaalsele EM-ile lubatakse starti ka Venemaa ja Valgevene sportlased, kuid paljud nende tipud jäävad ikkagi eemale.