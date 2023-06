Kuusk: Eesti meistrivõistlused annavad ka rohkem punkte kui Euroopa mängud

Kuusk alistas avaringis 15:11 grusiini Anastassia Spasi. "Gruusia matš oli selline, et pidi ennast tugevalt kokku võtma. Sest tegelikult me Poolas laagris juba üksteise vastu vehklesime ja seal ma kaotasin tegelikult. Ja siis ma ikkagi pidin väga konkreetselt keskenduma ja vigu ei tohtinud sisse lasta," rääkis Kuusk.

Teises ringis pidi Kuusk tunnistama Kirpu 15:14 paremust. "Ega kui ma seal rajal olen, siis ma ei mõtle, kes mul seal vastas tegelikult on. Võitlema peab ja loomulikult ikkagi lõpuni ja nagu seis näitas, siis viimastel sekunditel on võimalik torge teha. Aga ma arvan, et magasin võib-olla selle tema alguse viimase torke maha, kui nüüd seda õigesti formuleerida. Aga ei ole hullu. Ja ma loodan, et ma pakkusin vähemalt hea emotsiooni."

"Oli tõuse ja mõõnasid, ma ei saa öelda, et oleks olnud ideaalne vehklemine, sellepärast ma pigem ütlen, et ei saa kurb olla. Minu suur vehklemine ikkagi oli Euroopa meistrivõistlustel," ütles Kuusk, kes jõudis nädal varem EM-il veerandfinaal. "See väsimus ikkagi pehmelt öeldes tagus jalaga tagumikku. Jõudsime sealt euroopakatelt tagasi, väga pikk reis oli ja kohe alustasime uue laagriga, tegelikult seda taastumist ei olnudki ja ma arvan, et mingites kohtades see maksis mulle väga tugevalt kätte, sest värskus puudus ikkagi."

Algselt pidi Euroopa mängudel ka individuaalturniir olema EM, kus mängus ka olümpiapunktid, kuid kuna Venemaa ja Valgevene vehklejaid Poola võistlema ei lubatud, peeti individuaalvõistluse EM nädal enne Euroopa mängude vehklemisturniiril. Kuhu need Euroopa mängud võiks asetada olulisuse mõttes? "Muidu ta võiks olla ikka päris vinge asi, aga kuna meie rahvusvaheline föderatsioon otsustas, et meie jaoks on see peaaegu et nagu külavõistlus, siis on raske teda kuhugi panna. Meil Eesti meistrivõistlused annavad ka kahjuks rohkem punkte kui see," nentis Kuusk.

Neljapäeval on Euroopa mängudel kavas epeevehklemise naiskonnavõistlus, kus jagatakse ühtlasi ka EM-medaleid ja olümpiapunkte.