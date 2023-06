Differt: see oli hea soojendus võistkonnavõistluseks

Alagrupis võitis Differt kuuest matšist viis, põhitabelis oli ta avaringis vaba, aga teises ringis jäi 11:15 alla sakslanna Alexandra Ehlerile. "Sakslane ei ole üldse mitte nõrk. Me oleme enne ka temaga vehelnud. Ta suutis ennast alguses rohkem sinna matši peale suruda, jäin suhteliselt kohe tagaajaja rolli ja sellest enam välja tulla ei suutnud. Ta kindlasti oli parem. Ma ei ole selle tulemusega just väga rahul, aga samas võistkonnavõistlus on veel ees."

Algselt pidi Euroopa mängudel ka individuaalturniir olema EM, kus mängus ka olümpiapunktid, kuid kuna Venemaa ja Valgevene vehklejaid Poola võistlema ei lubatud, peeti individuaalvõistluse EM nädal enne Euroopa mängude vehklemisturniiril. "Jah, eks EM loomulikult oli oluliselt suurema tähtsusega just punktiarvestuse suhtes. Loomulikult sellisel suuremal võistlusel tore võistelda ikka, aga jah, kuna tal otseselt nagu väga väärtust ei ole, siis võib-olla ei oska natukene hinnata ka seda," nentis Differt. "Kuna nüüd tugevad itaallased ja prantslased keegi individuaalselt rajale ei tulnud, nad valmistuvad kõik võistkonnavõistluseks, siis selles mõttes oli see tase nõrgem, kui arvestame, et EM-i poodiumilt olin ainult mina, kes siin täna võistles. Selles mõttes võiks öelda, et ta on nõrgem, aga samas, vehklemine on selline ala, kus pakub väga palju üllatusi. Ma arvan, et kõik need 75 naist, kes täna rajale läksid, olid võimelised seda võistlust võitma. Selles suhtes kindlasti nõrk võistlus ta ei ole."

"Kindlasti see väsimus tegelikult oli veel sees. Taastuda siin alla nädalaga ühest suurvõistlusest, kus sa oled vehelnud kokkuvõttes mingi 13 tundi, olnud saalis ja see tagasi reisimine Plovdivist oli nii raske," lisas Differt. "Et jah, selles suhtes see väsimus kindlasti on veel sees. Aga nüüd on kaks päeva on vaba ja ma loodan, et võistkonnavõistluseks olen veidike värskem."

Neljapäeval on Euroopa mängudel kavas epeevehklemise naiskonnavõistlus, kus jagatakse ühtlasi ka EM-medaleid ja olümpiapunkte. "Ma arvan, et see selle võistluse prioriteet ongi ja sellepärast me tegelikult siin oleme," sõnas Differt, kelle sõnul oli individuaalvõistlus hea eelsoojendus võistkonnavõistluseks. "Et tunnetada seda õhustikku ja õppida seda saali tundma, igas saalis on oma valgus, mis ka tegelikult vehklemise suhtes on hästi oluline. Et kindlasti hea soojendus võistkonnavõistluseks."