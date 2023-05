Miilen keerulisest klubihooajast: prioriteet oli ikkagi EM-finaalturniir

26-aastasel koondise nurgaründajal Kristiine Miilenil jäi Itaalia tugevuselt teise liiga klubis Olbia Hermaea ridades teine ja karjääris kokku kaheksas välishooaeg. Klubiliselt said eesmärgid täidetud, kuid isiklikus plaanis jäi veidi kripeldama.

"Kuna minu eelmine hooaeg oli üliedukas, võib öelda, et elu parim, siis võib-olla olid nii minul kui ka klubil selleks hooajaks natukene suuremad lootused. Aga mul ei läinud nii hästi. Olin ainukene, kes eelmisest hooajast klubisse jäi. Eks uued tüdrukud ja klubisisene dünaamika olid minu jaoks väikesed üllatused, aga arvan, et väga katastroofiline hooaeg ei olnud. Ikkagi heal tasemel liiga ja palju häid mängijad. Koondisesse tulin enesekindlalt," rääkis Miilen.

Kuigi Kristiine Miilen oli koondises ka neli aastat tagasi Türgis peetud finaalturniiril, on ootus augusti teises pooles toimuvaks koduseks finaalturniiriks suur.

"Eks see ikka oli meeles. Vahepeal sain ühe väikese vigastuse ja esimene mõte oligi, et issand, peaasi, et midagi nii hullu ei ole, et EM-ile ei saa. See oli kogu aeg meeles. Kui tekkisid sellised momendid, siis mõtlesin, et okei, võta rahulikumalt. EM oli ikkagi prioriteet ja tegelikult see oli tore, et minu klubikaaslased ja treenerid said ka sellest aru. Nad ütlesid, et võta rahulikult. Nemad olid väga toetavad, sest nad teadsid, et EM on minu jaoks väga oluline," lisas Miilen.

Aga esmalt on juba nädala pärast koondisel kontrollmängud Lätiga ja kahe nädala pärast algab traditsiooniline Euroopa Hõbeliiga. "EM-ile on parem hea Hõbeliiga tulemuse pealt minna. Meile on see enesekindluse võitmise koht. Hõbeliigas pole papist tiime. Nüüd on aeg n-ö pusle kokku panna. Meil on igal aastal mõned head mängud ja mõned, mis vajuvad ära. Nüüdseks peaksime olema piisavalt küpsed, et vähemalt finaalis mängida," märkis Miilen.