Silvia Pertens koondisesuvest: usaldame treenereid ja kogu protsessi

Koondise peatreener Alessandro Orefice kutsus maikuisteks kontrollmängudeks koondisesse 20 naist, teiste seas nurgaründaja Silvia Pertensi. "Arvan, et Hõbeliiga on hea ettevalmistus, et suve lõpus EM-il hästi esineda. Koondises on teistsugust õhinat tunda. Kohe kui saime teada, et tuleb kodune EM, tuli mõnus tunne sisse. Meil pole liigseid pingeid. Teeme rahulikult tööd, usaldame treenereid ja kogu protsessi. Siis läheb kõik hästi."

Pertens liitus klubihooaja alguses Itaalia esiliigaklubi Messina Akademia Sant'Annaga, kuid hooaja keskel läksid eestlanna ja klubi teed lahku. Hooaja teises pooles kuulus Pertens Sloveenia meistriliigaklubi GEN-I Volley ridadesse. "Oli huvitav hooaeg. Algas mõningate mõõnadega, aga lõpuks liikusin Sloveeniasse, kus võitsin hõbemedali. Lõpetasin hooaja positiivse noodiga."

Euroopa Hõbeliiga mängudeks valmistuv Eesti naiste koondis kohtub lätlannadega 20. mail kell 18.00 ja 21. mail kell 12.00 Paide spordihoones. Esimesed Hõbeliiga mängud algavad 27. mail Tartu Ülikooli spordihoones.

Eesti naiskonna kontrollmängud Hõbeliiga eel:

20. mai kell 18.00 Paide SH, Eesti – Läti

21. mai kell 12.00 Paide SH, Eesti – Läti

Eesti naiskonna mängud Euroopa Hõbeliiga alagrupiturniiril:

27. mai Tartu Ülikooli Sh. 17.00 Eesti – Läti

31. mai Tartu Ülikooli Sh. 17.00 Eesti – Austria

3. juuni Põhja-Makedoonia 18.30 Põhja-Makedoonia – Eesti

10. juuni Tartu Ülikooli Sh. 16.00 Eesti – Põhja-Makedoonia

14. juuni Schwechat, Austria 21.15 Austria – Eesti

17. juuni Jelgava, Läti 17.00 Läti – Eesti