Rahvusnaiskonna peatreener Orefice: EM-finaalturniir on suve suurim proovikivi

"Kindlasti on EM-finaalturniir suve suurim proovikivi. Ma ei taha öelda, et ettevalmistuse põhirõhk läheb ainult EM-ile, aga kindlasti on see suurim sündmus, mis meid suvel ees ootab," sõnas koondise peatreener Alessandro Orefice.

Möödunud hooaja järel siirdusid mitmed koondislased välisklubidesse, et EM-iks paremini valmistuda. "Ettevalmistus EM-iks algas tegelikult juba eelmisel aastal. See oli üks põhjus, miks kaheksa-üheksa mängijat läksid välismaale mängima. See oli meie rahvusnaiskonna jaoks väga oluline, sest tüdrukud said terve hooaja vältel valmistuda nii taktikaliselt, füüsiliselt kui ka vaimselt. Paljud neist mängisid kõrgel tasemel ja olen kindel, et nad tuli tagasi tugevamana kui varem," märkis Orefice.

Eesti rahvusnaiskond läheb 16. augustil Unibet Arenal algaval EM-finaalturniiril D-alagrupis vastamisi Prantsusmaa, Soome, Hollandi, Slovakkia ja Hispaaniaga.