Kertu Laak koondisesuve eel: tahame Hõbeliiga ükskord ära võita

Naiste võrkpallikoondis on kogunenud treeninglaagriks, et valmistuda mai lõpus startivaks Euroopa Hõbeliiga alagrupiturniiriks. Suve lõpus ootab naiskonda ees Tallinnas toimuv Euroopa meistrivõistluste finaalturniir ning Kertu Laak ütles ETV saates "Terevisioon", et koondisel on head väljavaated.

Eesti võrkpallikoondiseid ootab ees tihe suvi: meeste koondis teeb taas kaasa Kuldliigas, kus kohtub alagrupis Soome, Tšehhi ja Slovakkiaga ning naiste koondis osaleb Hõbeliigas, kus nende alagrupikaaslasteks on Austria, Läti ja Põhja-Makedoonia.

Naiste koondise diagonaalründaja Kertu Laak ütles, et eesmärk Hõbeliiga jaoks on sama, mis viimastel aastatel. "Eesmärgid on iga aasta samasugused - Hõbeliiga ükskord ära võita. See on Euroopa liiga kõige madalam tase ja me tahaks ühel hetkel sealt välja ronida. Iga aasta on üks või kaks võistkonda, kes on meist paremad ja see aasta on meil väljavaated päris head, et jõuda Final Four turniirile ja seal midagi toredat teha," sõnas koondislane.

Laak ei osanud näppu peale panna konkreetsele põhjusele, miks naistekoondis ei ole Euroopas järgmist sammu astunud ning ütles, et esimene samm oleks suve lõpus toimuval kodusel EM-finaalturniiril stabiilselt mängida.

"Eelmine kord meil see ei õnnestunud, see kord mängime seal tänu korraldusõigusele. Sealt tekiks ka see lisakogemus, et neid suurturniire mängida. Tahes tahtmata tuleb seal lisapinge sisse, kui oled suuremal areenil, kui siin koduliigas mängivad võrkpallurid. Publikut on ikkagi natuke rohkem seal," ütles Prantsusmaal klubivõrkpalli mänginud võrkpallur.

Ta lisas, et koondis ei ole veel ettevalmistavaks laagriks täies koosseisus, kuid seni aitavad neid entusiastlikud noormängijad. "Mul on hea meel, et noori on hästi palju, neid on palju kaasatud. Tüdrukute ja poiste võrkpallikoondised jõudsid EM-finaalturniirile üle pika aja, see on kindlasti hea märk meie tulevikust. Seda tuleb kindlasti ära kasutada ja kaasata noori hästi palju täiskasvanute koondisesse," ütles Laak.

Laak lisas, et koondis loodab 16. augustil Unibet Arenal algaval EM-finaalturniiril fännide peale. "Kodusel turniiril loodame, et see annab meile lisajõudu, kui Eesti fännid on kohal. Kui meeste EM toimus Tallinnas, nad näitasid seal head hoogu ja suuresti tänu sellele meile see korraldusõigus ka uuesti anti. Fännidele kindlasti loodame, et nad oleks seitsmes pallur väljakul," ütles Laak.

Sel hooajal piirdus eestlanna koduklubi RC Cannes Prantsusmaa naiste meistriliigas veerandfinaaliga ning karikasarjas saavutati napp teine koht. Laak ütles, et hooaeg oli keeruline. "Eks eesmärgid olid kindlasti kõrgemad kui Meistriliiga veerandfinaalis kaotus. Kindlasti pürgisime kõrgemale, aga teatud asjad ei klappinud võistkonna sees," ütles võrkpallur.

Võrkpallikarjääri Kohilas alustanud Laak ütles, et pärast koormavat hooaega eelmisel aastal oli Cannes'i naiskonnas mängimine hea väljakutse, et taas entusiasm ja tahe üles leida.

Edukas võrkpallur lisas, et kõige raskem osa tippsportlase elu juures on kodust eemal olemine. "Pikad hooajad Eestist eemal, mis on kõigi jaoks kallis koht ja tahaks kauem olla Eestis," ütles Laak. "Igal hooajal leiad uusi sõpru uutest maailma nurkadest, kes aitavad need asjad üle elada ja kellega koos seda nautida. Igas riigis, kus mängid, on oma kitsaskohad, aga on ka rõõme kindlasti. Oluline on need üles leida."