Rallikrossi Eesti meistrivõistluste avaetapil saavutas esikoha Maiko Tamm

"Tulin peamiselt eesmärgiga treenida, soovisin harjutada starte ja kontrollida ka auto üle," rääkis Tamm. "Sõidud olid üldjoontes päris lihtsad, tuli teha korralik start ja edasi sõita kindlalt ning puhtalt."

Tamme hooaeg jätkubki 6. ja 7. mail Rootsis, kus Tierp Arenal sõidetakse Nordicu kolmas ja neljas etapp. Raassillal said klassis teise ja kolmanda koha lätlased, vastavalt Edijs Ošs (Škoda Fabia) ja Janis Vegeris (Citroën DS3).

Osavõturohkeimas (11) autode klassis TouringCar võitis Marko Muru, järgnesid Andreas Aruaas ja Siim Sündema (kõik Ford Fiesta). Tavaliselt esiveoliste autodega võistlev Muru mainis, et tagaveolisega tuleb olla agressiivsem. "Kõige keerulisemad olid stardid, aga alates poolfinaalidest sain tunde kätte."

Esiveoliste klassis Super1600 saavutas esikoha leedulane Rytis Rutkauskas (Audi A1), teine oli Andreas Aulik (Volkswagen Golf) ja kolmas Sergei Bronski (Renault Clio). "Kuna tegemist oli esimese sõiduga hooajal, siis alguses oli raske leida tempot ja enesekindlust, aga päeva lõpuks olid mõlemad olemas," rääkis Aulik.

Junior1600 klassis oli võidukas Albert Pärtelson (Honda Civic), järgnesid Laur Johannes (Lada Kalina) ja Albert Ako Kokk (Honda Civic). "Esimene eelsõit ei läinud hästi, kaasvõistleja tegi spinni, pidin kõrvalt mööda minema ja tuli klassi kolmas aeg. Teine ja kolmas eelsõit läksid hästi. Finaalis start õnnestus, leidsin oma tempo, sain hea hoo sisse ja võitsin."

Kõige osavõturohkeimas Crosskart Xtrem (22) klassis oli esikolmik Sten Oja (P-Tech Xtreme), Keivo Kõiv (P-Tech) ja Marko Ringenberg (Speedcar Wonder). Eestis valmistatava krosskardi P-Tech arendamises kaasa lööv Oja mainis, et päev oli keeruline. "Startidega oli mul probleeme. Kui krossis stardist minema ei saa, siis on kontakte ja pusimist omajagu. Aga lõpp hea, kõik hea."

Noorte krosskardiklassi Crosskart125 esimene oli Armin Raag, teise koha sai Indrek Siimenson ja kolmanda Jürgen Laansoo (kõik CK125). "Hommikul trennis oli tunne hea, kuid esimeses eelsõidus juhtus äpardus. Seadistasime karti, arvasime, et sai hea, aga ikkagi ei toiminud nii nagu soovisime. Teine ja kolmas eelsõit sujusid hästi, kuid enne finaali oli närv sees. Finaali start ei olnud kõige parem, konkurent pääses ette, kuid neljandas kurvis sain temast mööda ja sõitsin enda sõitu lõpuni," lausus Raag.

Crosskart650 oli parim Karl Martin Miliste, järgnesid Rait Sööt ja Laur Langeproon (kõik CK650). "Raassillal on meie klassis üldiselt nii, et kui esimesest kurvist esimesena väljud, siis on üsna suur tõenäosus, et ka esimese koha peal lõpetad," rääkis Miliste. "Mõnes kurvis olin natuke ebakindel, aga üldiselt olen sõiduga rahul."

Etapil osales kokku 68 võistlejat. Rallikrossi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 20. mail Kulbilohu rajal.