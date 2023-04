Maiko Tamm: kui lähed stardijoonele neljakordse maailmameistriga, siis on uhke tunne

Tänavust hooaega alustati uhiuuel Raassilla rallikrossirajal ning seitsme võistlusklassi peale oli avaetapil kokku 68 võistlejat. Rajal oli nii uusi kui vanu tegijaid ning mitmed tuntud sõitjad olid otsustanud ennast proovile panna uues klassis. Nende seas mullu esiveoliste klassi meistriks tulnud Marko Muru, kes nüüd tegi võiduka debüüdi tagaveoliste ehk touring car klassis. Tegemist oli ka kõige osavõturohkeima klassiga, kus oli konkurentsis 11 võistlejat.

"Huvitav lugu, et mõte siin osaleda tuli üldse eelmisel pühapäeval. Laitses kõik toimis ja siis otsustasime, et miks mitte siin proovida. Teisipäeval tegime Tõrvastus väikese testi ja saime seade väga heaks. Sõitsin selle autoga esimest korda. Kohe võit, seega arvan, et läks päris hästi," rääkis Muru.

Kõige võimsamate autode klassis SuperCar pakkusid tugevat konkurentsi ka mitmed maailma tasemel välissõitjad. Esikoha võttis aga eelmise hooaja meister Maiko Tamm, kelle fookus on sel hooajal hoopis tugeval Rally X Nordic võistlussarjal, kus ta möödunud nädalal tehtud debüüdil saavutas teise koha.

"Tõesti oli kõva, et võistlejaid oli ka teiselt poolt piiri. Sellepärast me tulimegi siia, et vaadata, kuidas siin konkurents on. Meie plaan on võtta see hooaeg osa Rally X Nordic sarjast. See pandi juba eelmisel aastal paika. Aga kui konkurentsi siin Eestis võrrelda sellega, kus ma sõidan, siis seal on ikka kümme korda kõvem konkurents. Kui sa lähed stardijoonele neljakordse maailmameistriga, siis on uhke tunne küll. Ja koos temaga on päris mõnus sõita, kui ta tahab jääb," ütles Tamm.

Kokku on rallikrossi kodustel meistrivõistlustel kavas kuus etappi, neist järgmine toimub 20. mail Elvas.