EM-finaalturniirile pääsenud U-17 võrkpallikoondised saabusid Eestisse

Kuigi U-17 noormeeste turniir oli Gruusias ja U-17 neidude turniir Kosovos, jõuti Tallinnasse tagasi sama lennuga, mistõttu oli ka vastuvõtt pidulikum.

Mõlemad koondised teenisid turniiril kaks võitu ja ühe kaotuse, noormehed alistasid Gruusia ja Ukraina, neiud said jagu Kosovost ja Ukrainast.

U-17 neidude võrkpallikoondise peatreener Raigo Tatrik ütles, et naiskond saaks veel paremini mängida. "Äge, et see asi tuli ära, aga kindlasti jäi meil veel päris palju varu sisse. Nii osade mängijate näol kui ka see, mis väljakul oli. Suutsime kohati näidata väga kena võrkpalli, aga samas mõnes mängus oleks jäänud varu. Katsume selle realiseerida finaalturniiril," ütles Tatrik.

U-17 noormeeste võrkpallikoondise peatreener Tauno Lipp ütles, et meeskond mängis ühtselt. "Oleme küllaltki pikalt töötanud üheskoos. Ega meil pole pikkuse koha pealt ka mitte midagi häbeneda, meil on pikad ja võimsad poisid," sõnas Lipp.

Noormeeste finaalturniir toimub Montenegros, tütarlaste finaalturniir Serbias ja Ungaris.