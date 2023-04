Tauno Lipp EM-finaalturniiri loosist: saame seitse tugevat mängu

19.-30. juulini Montenegro pealinnas Podgoricas toimuval finaalturniiril mängib esmakordselt 16 võistkonda. EM-il moodustati kaks alagruppi, mõlemas kaheksa meeskonda ja kõik mängivad omavahel korra läbi. Alagruppide kaks esimest pääsevad poolfinaalidesse.

Eesti koondis loositi 1. alagruppi, kuhu kuuluvad veel Montenegro, Bulgaaria, Türgi, Sloveenia, Belgia, Austria ja Kreeka. 2. alagrupis mängivad Poola, Itaalia, Tšehhi, Prantsusmaa, Serbia, Soome, Holland ja Hispaania. Eelmisel U-17 EM-il triumfeeris Sloveenia, hõbedale tuli Venemaa ja pronksile Poola, vahendab Volley.ee.

Eesti noormeeste U-17 koondise peatreener Tauno Lipp sõnas, et sellises mahus tugevad mängud annavad noortele hindamatuid kogemusi. "Mulle see süsteem meeldib, et kõik saavad seitse väga kõval tasemel mängu. Kõik, kes EM-ile pääsesid on ju valikturniiridelt läbi tulnud ja korralikul tasemel. Suured võrkpalliriigid on niikuinii koguaeg head, ent ka näiteks meie grupis Austrial on hea aastakäik – nemad tulid viimasel valikturniiril oma grupis esimeseks ja jätsid Saksamaa välja. Oleme juba sel aastal saanud madistada suurriikide Poola ja Prantsusmaaga ning nüüd veel finaalturniir otsa, need annavad mängijatele hindamatu kogemuse ja tulevikuks kindlasti ka palju motivatsiooni," usub juhendaja.

"Et mängugraafik on EM-il väga tihe, siis tuleb meil sellega arvestada ka ettevalmistusperioodil ja juba mõtleme, kuidas laagreid korraldada, et poisse selleks ette valmistada. Laagrid peavad olema suunitlusega finaalturniirile, ent samas ei tohi neid ka liiga ära väsitada, eks püüame leida parima viisi, et oleksime juulis heas konditsioonis," lisas Lipp.

U-17 neidude finaalturniiri vastased selguvad reedel.