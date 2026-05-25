Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

U-17 jalgpalli EM: Eesti - Hispaania. Autor/allikas: Liisi Troska/jalgpall.ee
Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis kaotas kodusel EM-finaalturniiril esimeses alagrupimängus vanuseklassi üheksakordsele Euroopa meistrile Hispaaniale 1:4.

Eesti ja Hispaania mängisid A. Le Coq Arenal ligi 5000 pealtvaataja silme all. Teiste seas istus tribüünil viiekordne Meistrite liiga võitja ja kuuekordne Hispaania meister Marcelo, kelle 16-aastane poeg Enzo Alves kuulub Madridi Reali noortesüsteemi ja kandis esmaspäeval Eesti vastu kaptenipaela.

Hispaania pääses 30. minutiks 2:0 juhtima ja 35. minutil kasvatas Enzo Alves vahe kolmeväravaliseks. Eesti poolehoidjaid rõõmustas väravaga 42. minutil sihile jõudnud Ron Neltsas. Teise poolaja alguses määrati Hispaania kasuks penalti, mille Ebrima Tunkara edukalt realiseeris ja vormistas sellega ka mängu lõppseisu.

Sama alagrupi teises mängus sai Belgia 2:0 jagu Horvaatiast. Teisipäeval pannakse pall mängu B-alagrupis, kuhu kuuluvad Taani, Prantsusmaa, Itaalia ja Montenegro.

Eesti koondise järgmine alagrupimäng toimub neljapäeval, kui A. Le Coq Arenal kohtutakse Horvaatia eakaaslastega.

U-17 vanuseklassi Euroopa meister selgub 7. juunil A. Le Coq Arenal.

Toimetaja: Henrik Laever

