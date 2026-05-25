Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

Eesti koondise peatreener Marko Pärnpuu ütles, et tema hoolealused näitasid meeletut võitlusvaimu, ehkki lõppseis jäi selgelt Hispaania poole kaldu. "Kõige tähtsam on see, mida ma ütlesin enne mängu meediale ja enne mängu mängijatele, et täna saame olla kõige parem versioon endast ja selle koha pealt ei ole mul ühtegi etteheidet. Poisid võitlesid meeletult. 4:1 on seisuliselt küll selge võit, aga me häbi tundma ei pea. Olen pingutusega väga rahul. Seis oleks võinud õnne korral olla parem."

Eesti ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui teeniti healt positsioonilt karistuslöök, mille realiseeris väravaks Ron Neltsas. "Eks oleme neid standardolukordi trennis harjutanud ja see võiks olla üks koht, kust väravaid lööme. Nii et see ei olnud päris juhuslik värav. Selle üle on eriti hea meel, kui suudame väljakul korda viia asju, mida oleme trennis läbi teinud. 4:1 on ikkagi midagi muud kui 4:0. Igal juhul teeb see värav meele rõõmsaks," märkis Pärnpuu.

Eesti ja Hispaania mängisid A. Le Coq Arenal ligi 5000 pealtvaataja silme all. "Ärevus oli natukene kõrgem ja võib-olla selle arvelt oli seda ärevust tunda just palliga mängus. See kindlasti mõjutas, aga kindlasti andis see poistele ka tohutult juurde."

Neljapäeval lähevad Eesti noored alagrupi teises mängus vastamisi Horvaatia eakaaslastega. "Eelkõige vaatame üle nii enda mängu kui ka vastase mängu. Oleme seda meelt, et julgustame poisse palli kauem hoidma, leidma palliga lühemaid käike. Loomulikult sellega alati kaasneb risk. Täna vaatasin Horvaatia mängu ja neil on kvaliteeti väga palju. Sama olema raske, aga kindlasti tahaks palliga rohkem mängida," ütles Pärnpuu.

U-17 vanuseklassi Euroopa meister selgub 7. juunil A. Le Coq Arenal.