X!

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

Jalgpall
Foto: Kuvatõmmis
Jalgpall

Eesti noormeeste U-17 jalgpallikoondis pidi koduse EM-finaalturniiri avamängus tunnistama Hispaania eakaaslaste 4:1 paremust.

Eesti koondise peatreener Marko Pärnpuu ütles, et tema hoolealused näitasid meeletut võitlusvaimu, ehkki lõppseis jäi selgelt Hispaania poole kaldu. "Kõige tähtsam on see, mida ma ütlesin enne mängu meediale ja enne mängu mängijatele, et täna saame olla kõige parem versioon endast ja selle koha pealt ei ole mul ühtegi etteheidet. Poisid võitlesid meeletult. 4:1 on seisuliselt küll selge võit, aga me häbi tundma ei pea. Olen pingutusega väga rahul. Seis oleks võinud õnne korral olla parem."

Eesti ainus värav sündis avapoolaja lõpus, kui teeniti healt positsioonilt karistuslöök, mille realiseeris väravaks Ron Neltsas. "Eks oleme neid standardolukordi trennis harjutanud ja see võiks olla üks koht, kust väravaid lööme. Nii et see ei olnud päris juhuslik värav. Selle üle on eriti hea meel, kui suudame väljakul korda viia asju, mida oleme trennis läbi teinud. 4:1 on ikkagi midagi muud kui 4:0. Igal juhul teeb see värav meele rõõmsaks," märkis Pärnpuu.

Eesti ja Hispaania mängisid A. Le Coq Arenal ligi 5000 pealtvaataja silme all. "Ärevus oli natukene kõrgem ja võib-olla selle arvelt oli seda ärevust tunda just palliga mängus. See kindlasti mõjutas, aga kindlasti andis see poistele ka tohutult juurde."

Neljapäeval lähevad Eesti noored alagrupi teises mängus vastamisi Horvaatia eakaaslastega. "Eelkõige vaatame üle nii enda mängu kui ka vastase mängu. Oleme seda meelt, et julgustame poisse palli kauem hoidma, leidma palliga lühemaid käike. Loomulikult sellega alati kaasneb risk. Täna vaatasin Horvaatia mängu ja neil on kvaliteeti väga palju. Sama olema raske, aga kindlasti tahaks palliga rohkem mängida," ütles Pärnpuu.

U-17 vanuseklassi Euroopa meister selgub 7. juunil A. Le Coq Arenal.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

25.05

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

25.05

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

25.05

Paskotši klubi hakkab mängima eurosarja pääsme nimel

24.05

Tottenham Hotspur jäi Inglismaa kõrgliigasse püsima

24.05

Levadia jäi kiirelt kaotusseisu, kuid vastas kuue väravaga

24.05

Saksamaa ründelegend lõpetas karjääri

sport.err.ee uudised

25.05

Pärnpuu: poisid võitlesid meeletult, olen pingutusega väga rahul

25.05

Noormeeste jalgpallikoondis alustas kodust EM-i kaotusega Hispaaniale

25.05

Petrõkina esitles tükikesi uuest lühikavast: tervet kava näeb juba võistlustel

25.05

Mihkels: näen endal veel ühte sprindivõimalust Roomas

25.05

ETV spordisaade, 25. mai

25.05

Messi ehmatas Argentina koondise poolehoidjaid

25.05

Pippi Lotta Enok loobus Götzise mitmevõistlusest

25.05

Norra üllatas kindla võiduga Tšehhi üle ja pääses veerandfinaali

25.05

Superbike'ide mõõduvõtu Porsche Ringil võitis Saarmaa

25.05

Vanameister Wawrinka jättis Roland Garrosi väljakutega hüvasti

25.05

Aivar Kuusmaa jätkab Tartu Ülikooli peatreenerina veel kaks hooaega

25.05

Napoli saatis Conte teele nelja sõnaga

25.05

Tiitlikaitsja Tartu Titans jättis hooaja avamängus lõunanaabrid kuivale

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

25.05

Lõiv alustas seljavalu kiuste maailma karika sarja

25.05

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

25.05

Malefestivali kiirturniiri võitis napilt Leedu suurmeister

25.05

Vegas Golden Knights tuli välja 0:3 seisust ja asus kolm-null juhtima

25.05

Laskesuusatajad näitasid Jõgeval head võhma

loetumad

25.05

Olympiakos krooniti põlisrivaali koduareenil Euroliiga meistriks

25.05

Londonis võidutsenud Tribuntsov uuendas mitut Eesti rekordit Uuendatud

24.05

Lätile kaotanud Suurbritanniast sai Eesti jäähokikoondise vastane A-grupis

24.05

Ussõk säilitas pika võitluse järel maailmameistrivööd

25.05

Soome ja Kanada noppisid MM-ilt taas võidupunktid

25.05

Valitsev olümpiavõitja langes Prantsusmaa lahtistel konkurentsist avaringis

24.05

Karl Jakob Hein: peale Ronaldo olen teine kõige töökam...

24.05

Hallik: Dorbek ei tahtnud sekundikski alla anda ja see sõnum jõudis ka teisteni

25.05

Hispaania koondisesse ei valitud ühtegi Reali mängijat

25.05

Itaalia väikeklubi jättis Milani ja Juventuse Meistrite liigast välja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo