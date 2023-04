Philadelphia ei andnud Brooklynile play-off'i esimeses ringis ühtegi võitu

Eesti aja järgi laupäeva hilisõhtul toimunud idakonverentsi esimese ringi seeria neljandas mängus oli kolmanda asetusega Philadelphia võõrsil parem skooriga 96:88.

Hea mängu tegi Tobias Harris, kes kogus võitjate kasuks 25 punkti ja 12 lauapalli. Kaksikduublini jõudis ka kümme punkti visanud ja 15 lauapalli võtnud Paul Reed, visketabavusega hädas olnud James Hardeni arvele jäi 17 punkti.

Spencer Dinwiddie tõi Brooklynile 20 punkti ja kuus resultatiivset söötu, Nic Claxton panustas 19 punkti, 12 lauapalli ja nelja esimesel poolajal tehtud viskeblokeeringuga.

Philadelphia staar Joel Embiid vigastas seeria kolmandas mängus parema jala põlve ning laupäeval väljakul ei käinud. Meeskonna peatreeneri Doc Riversi sõnul on võimalus, et Embiid on teise play-off ringi alguseks valmis, umbes 50-50.

Philadelphia mängib idakonverentsi poolfinaalis Boston Celticsi ja Atlanta Hawksi vahelise seeria võitjaga. Boston juhib mängudega kaks-üks.