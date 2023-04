Heat lülitas Bucksi konkurentsist, Knicks sai üle kümnendi edasi

Korvpalliliiga NBA play-off'ides selgus neljapäeva varahommikul esimene idakonverentsi veerandfinaalpaar, kui Miami Heat alistas lisaajal Milwaukee Bucksi 128:126 ning New York Knicks sai 106:95 jagu Cleveland Cavaliersist.

Miami alustas viiendat kohtumist Milwaukeega hästi ning asus esimese veerandi lõpus kaheksa punktiga juhtima. Giannis Antetokounmpo vedamisel tuli Bucks mängu tagasi, lõpetades poolaja 69:63 eduseisul. Bucks kontrollis mängu ka teise poolaja alguses, minnes otsustavale veerandile vastu 16-punktilise eduseisuga.

Milwaukee edu püsis, kuid 2,1 sekundit enne mängu lõppu oli Heat kahe punkti kaugusel. Taaskord vaatas Miami meeskond enda tähtmängija Jimmy Butleri poole, kes püüdis audist kõrgele antud palli ning toimetas selle keerulise nurga pealt korvi, et mäng viigistada ja lisaajale viia. Lisaajal asus Heat kohe juhtima, saavutades minut ja 43 sekundit enne perioodi lõppu seitsmepunktilise edu, millest Milwaukee enam tagasi ei tulnud.

Heat võitis kohtumise 128:126 ning lõpetas sellega idakonverentsi esinumbri Milwaukee hooaja. Märkimisväärne on ka see, et Heat pääses hooajajärgsele turniirile läbi play-in turniiri.

Heati kangelane Jimmy Butler tegi taaskord suurepärase mängu, lõpetades 42 punkti, kaheksa lauapalli ning nelja resultatiivse sööduga. Gabe Vincent panustas 22 punktiga, Bam Adebayo lisas 20 silma ja 10 lauapalli. Kaotajate eest oli resultatiivseim Giannis Antetokounmpo, kes lõpetas mängu 38 punkti ning 20 lauapalliga. Khris Middleton lisas 33 punkti.

Vaata Butleri viigistavat viset siit:

Edasipääsu play-off'i teise ringi pälvis ka New York Knicks, kes alistas Cleveland Cavaliersi 106:95 (33:26, 28:25, 26:24, 19:20). Jalen Brunson lõpetas mängu 23 punkti, nelja lauapalli ning nelja resultatiivse sööduga. RJ Barrett lisas 21 punkti, Mitchell Robinson tegi 13 punkti ja 18 lauapalliga kaksikduubli. Vigastuspausilt naasnud Julius Randle lõpetas 13 punktiga. Clevelandi eest oli parim Donovan Mitchell 28 punktiga.

New Yorki meeskonna jaoks on see esimene kord teises ringis alates 2013. aastast, kui Carmelo Anthony juhitud meeskond pidi Indiana Pacersi 4:2 paremust tunnistama. Knicks jõudis viimati NBA finaali 1999. aastal, kui meeskonnas mängis ka Jalen Brunsoni isa Rick.

Miami ja New Yorki esimene kohtumine leiab aset 30. aprillil.

Teised tulemused:

Memphis Grizzlies - Los Angeles Lakers 116:99

Lakers juhib seeriat 3:2

Sacramento Kings - Golden State Warriors 116:123

Warriors juhib seeriat 3:2