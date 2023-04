Warriors sai esimese võidu, Bookeri suur mäng viis Sunsi juhtima

Warriors haaras koduväljakul poolajaks 12-punktilise edu ja külalismeeskonda enam seitsmest punktist lähemale ei lubanud. Oma karjääris esmakordselt play-off'is 0:2 kaotusseisu jäänud Stephen Curry viskas kolmandas mängus 36 punkti, Andrew Wiggins lisas 20 silma ja Kevon Looney noppis 20 lauapalli, neist üheksa ründest.

Philadelphia 76ersi tagamängija James Hardeni küünarnukk tabas kolmanda veerandaja lõpus Brooklyn Netsi äärt Royce O'Neale'i ja ta eemaldati mängust, aga Philadelpia sai sellele vaatamta 102:97 võidu ja läks seeriat kolm-null juhtima.

"See on vastuvõetamatu otsus," oli Harden mängu järel püha viha täis. "See on esimene kord, kui mind mängust välja visati. Ma ei ole alatu mängija ja ma ei löönud teda õrna piirkonda. Ma ei löönud teda piisavalt tugevalt, et ta peaks niimoodi kukkuma. See on play-off: me oleme viimastel päevadel näinud oluliselt hullemaid asju," vihjas Harden ilmselt Draymond Greeni ja Domantas Sabonise vahelisele intsidendile.

Kawhi Leonardita mängima pidanud Los Angeles Clippers jäi kodusaalis Phoenix Sunsi vastu viimasel veerandajal 13-punktilisse kaotusseisu, aga võitles end Norman Powelli ja Russell Westbrooki hea mängu toel 1.44 enne lõpusireeni kolme punkti kaugusele. Chris Paul eksis otsustavatel hetkedel veel kahel vabaviskel, aga ka Clippers ei suutnud tabada ja nii läks Phoenix 129:124 võiduga seeriat kaks-üks juhtima.

Võimsa mängu teinud Devin Booker vedas Sunsi 45 punkti ja seitsme lauapalliga, Kevin Durant lisas 28 punkti, kuus lauapalli ja viis korvisöötu. Powelli arvele jäi tema play-off'i rekordit tähistavad 42 punkti, Westbrook kogus 30 punkti, 11 resultatiivset söötu ja kaheksa lauapalli.