Köster meistriliiga tasemest: on nagu on, meil on väljund Balti liiga näol

Tiitlikaitsja TalTech pani asjad paika juba avaveerandil, mis võideti ülekaalukalt 29:5. Edasi kasvatati vahet iga veerandiga. Poolajale mindi 39-punktilise eduga ning lõpuks alistasid nad Audentese pea 60 silmaga 98:40. TalTechi visketabavus oli 53-protsendiline vastase 26 protsendi vastu. Mängu resultatiivseim oli ühtlasi ka finaalturniiri parimaks mängijaks valitud Annika Köster, kes viskas 23 punkti. Audentese poolelt kogus ainsana kahekohalise punktisumma, 12 silma Hanna Maria Sibul.

"Ma arvan, et saame väga rahule jääda. Me võtsime seda mängu nagu iga teist sel hooajal. Tulime täiega mängima ja nautisime igat hetke. Vahe oli küll suur, aga siiski tunneme rõõmu meistritiitli üle," kinnitas Köster ERR-ile.

"Meil oli kindlasti palju lohakusi, oli pudistamist. Vastased saidki jooksma ja lihtsaid korve. Me ei saanud kaitses enda asju tehtud ja sealt need vastaste punktid tulid," võttis mängu kokku Sibul.

Sel hooajal kuulus Eestis kõrgemasse seltskonda vaid kaks naiskonda - tänased finalistid, kes on ka ainsad Eesti tiimid Balti liigas. Kuna kodus kahekesi kõrgliigat ei mängi, siis sai Eesti meistriks tulla ka esiliiga tiim, sest formaadi kohaselt osalesid finaalturniiril lisaks TalTechile ja Audentese Spordigümnaasiumile esiliiga kaks edukamat, Tartu Ülikool ja pronksi võitnud Audentese Spordiklubi.

"Ma ütleks, et meie klubi fookus on põhiliselt Balti liiga. Me ei keskendu Eesti meistriliigale sellepärast, et me tahaksime, et tüdrukud võimalikult palju areneksid ja Balti liigas on meil 12 võistkonda, kes on üsna heal tasemel," selgitas Köster. "Sealt me saame palju kõrgetasemelisi mänge. Ma ei muretseks selle pärast, et meil on meistriliigas ainult kaks naiskonda. On praegu nii nagu on, aga õnneks on meil hea väljund Balti liiga näol."

Balti liigas jõudis TalTech sel hooajal veerandfinaali. Idee Eestis koos esiliigaga ühte suurt põhiturniiri lisaks mängida suuremat huvi ei paku.

"Ma arvan, et meie naiskonnale see ei annaks väga midagi juurde. Arvan ka, et esiliiga klubid ei tahaks meiega väga mängida. Pigem las mängime Balti liigat ja meistriliigat hooaja lõpus siin kahe parima esiliiga naiskonnaga," sõnas Köster.