Red Bulli sõitjad teenisid ka hooaja teisel etapil kaksikvõidu

Mehhiko sõitja edestas pühapäeval 15. kohalt teiseks tõusnud Verstappenit lõpuks 5,3 sekundiga. Red Bull on nüüd hooaega alustanud kahe kaksikvõiduga, et Verstappen sõitis Jeddahi rajal välja kiireima ringi, on tema MM-sarja üldliidriks.

"Isiklikult arvan, et see oli Checo [Pereze] karjääri parim sõit. Ta näitas suurepärast kiirust ja nii tema kui Max sõitsid võimete piiril. Meil on suurepärane auto ja kaks hiilgavat sõitjat. Rääkisime briifingul, et nad võivad võidu sõita, aga peavad seda puhtalt tegema," sõnas põhisõidu järel Red Bulli pealik Christian Horner.

Stardijoonel valesti paiknenud ning selle eest viiesekundilise ajakaristuse saanud Fernando Alonso (Aston Martin) ületas finišijoone kolmandana, kuid talle määrati hiljem veel kümnesekundiline lisakaristus, sest esimest karistust kandes puudutas mehaanik hispaanlase masinat liiga vara.

Nõnda sai kolmanda koha George Russell (Mercedes), kellele järgnesid Alonso, Lewis Hamilton (Mercedes) ning Ferrari piloodid Carlos Sainz Jr. ja Charles Leclerc.

Kahe etapi järel on Verstappenil 44 ja Perezel 43 punkti, kolmas on Alonso 27 punktiga.